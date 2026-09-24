На Г-20: ЕС ще осъди Русия за войната в украйна, независимо дали Путин е там

Европейският съюз ще използва предстоящата среща на върха на Г-20 в Маями, за да осъди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, независимо дали руският президент Владимир Путин ще приеме американската покана за участие в този значим форум, съобщава Euronews.

ЕС е пълноправен член на Г-20 и се представлява от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.

"Г-20 е ключов форум за справяне със съществуващи и възникващи глобални предизвикателства. Някои от тях са породени именно от войната на Русия срещу Украйна“, заяви в четвъртък Олоф Гил, зам.-главен говорител на Комисията.

"Също така припомням, че в момента Русия засилва атаките си срещу украински цивилни граждани. Юли и август бяха най-смъртоносните месеци от началото на войната“, добави той.

"От 2022 г. насам ЕС последователно и категорично използва срещите на Г-20, за да осъди пълномащабното нахлуване на Русия и да призове за неговото прекратяване. Днес мога да кажа, че от гледна точка на Европейския съюз този подход ще продължи, независимо кои са участниците в която и да е среща на Г-20".

Путин има покана

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди в сряда, че страната му, която е ротационен председател на Г-20, официално е поканила Путин да присъства на срещата на върха, на която президентът Доналд Тръмп ще бъде домакин в своя голф комплекс в Маями.

"Смятаме, че това е възможност за него да общува не само с президента, но и с други световни лидери. Надяваме се, че той ще приеме поканата“, каза Рубио.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на върха в Маями би могла да предостави възможност за отдавна желаната от него тристранна среща с Тръмп и Путин - идея, подкрепяна от Тръмп, но многократно отхвърляна от Путин.

Киев се опитва да възобнови мирния процес под егидата на Вашингтон, но Москва показва минимална готовност за участие, като вместо това избира да засили въздушните удари.

Групата на двадесетте включва няколко съюзници на Украйна: Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и ЕС. Съобщава се, че са поканени и лидерите на Финландия, Ирландия, Нидерландия, Норвегия, Полша и Испания.

В нея обаче влизат и държави, поддържащи тесни връзки с Москва като Китай, Индия и Саудитска Арабия, които виждат в Г-20 противовес на по-тясно ограничената Г-7, от която Русия беше изключена след анексирането на Крим през 2014 г.