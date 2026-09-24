Конституционния съд се произнесе за новия състав на ЦИК

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционното дело, образувано по искане на 49 народни представители от 52-то Народно събрание с докладчик съдия Янаки Стоилов.

Съдът отхвърли искането за установяване на противоконституционност на т. 3.1., т. 3.2., т. 3.3. и Приложение №1 към т. 3.2. от Правилата за провеждане на публични консултации и процедура за назначаване на състав на Централната избирателна комисия, определени с Указ №170 от 29 май 2026 г. на президента на Република България.

В мотивите на решението Конституционния съд отбелязва, че правният спор е предизвикан от това, че редакцията на разпоредбата на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс (ИК) допуска два варианта за решаване на задачата за разпределяне на местата в ЦИК, които водят до получаване на различен резултат.

КС посочва, че разпоредбата не е детайлизирана до степен, за да отговори има ли задължителна последователност на действията, които президентът трябва да извърши (правно дължим математически алгоритъм) или може да избира вариант на действие в рамките на закона, който е съобразен с ограничението нито една партия/коалиция да не разполага с мнозинство в комисията, каквато е настоящата ситуация.

Съдът установява, че с издадените правила и методика към тях президентът не е направил нещо различно и повече от това, което съдържа уредбата в чл. 46, ал. 8 ИК.

Според КС няма нарушение на конституционни принципи – на правовата държава, на общото, равно и пряко избирателно право и на политическия плурализъм. В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии.

Решението е прието с 11 “за“ и с особено мнение от съдия Соня Янкулова.