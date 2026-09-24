16-годишната, обвинена за убийството на Кузев, остава в ареста

16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Делото за мярката се гледа при закрити врата.

Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи.

До момента материалите по делото вече са събрани в 14 тома, съдържащи показания, веществени доказателства и експертизи.

“Освобождаването на когото и да е от извършителите на това изключително тежко престъпление би било скандално. Тепърва ще се събират основни доказателства по делото от страна на следствието, под ръководството на прокуратурата. Подобна промяна на мярката за неотклонение би била крайно незаконосъобразна”, заяви адвокатът Димитър Марковски, цитиран от Нова тв.

16-годишната е една от общо 8 непълнолетни, които са обвиняеми за убийството на Георги Кузев. Мъжът беше нападнат на Младежкия хълм на 4 август. Разследването, което трябва да установи точната роля на всеки един от участниците в престъплението, продължава.