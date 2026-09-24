BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 103

16-годишната, обвинена за убийството на Кузев, остава в ареста

Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение

24.09.2026 | 18:32 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Делото за мярката се гледа при закрити врата.

Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи.

До момента материалите по делото вече са събрани в 14 тома, съдържащи показания, веществени доказателства и експертизи. 

Свързани статии

“Освобождаването на когото и да е от извършителите на това изключително тежко престъпление би било скандално. Тепърва ще се събират основни доказателства по делото от страна на следствието, под ръководството на прокуратурата. Подобна промяна на мярката за неотклонение би била крайно незаконосъобразна”, заяви адвокатът Димитър Марковски, цитиран от Нова тв.

16-годишната е една от общо 8 непълнолетни, които са обвиняеми за убийството на Георги Кузев. Мъжът беше нападнат на Младежкия хълм на 4 август. Разследването, което трябва да установи точната роля на всеки един от участниците в престъплението, продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Апелативе съд мярка неотклонение убийство Младежки хълм Георги Кузев арест
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem