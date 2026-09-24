Тейлър и Тей Лаутнър станаха родители на момиченце

Тейлър Лаутнър и съпругата му Тей посрещнаха първото си дете - момиченце на име Ленън Тейлър.

Двамата споделиха щастливата новина в обща публикация в Instagram на 23 септември, седмица след раждането на дъщеря им.

В кадъра малката Ленън, която родителите ѝ галено наричат Лени, е облечена в розово и лежи до бродерия с името си и мече, държащо розов балон.

"Една седмица, в която обичаме нашата сладка малка Лени 🤍 Ленън Тейлър Лаутнър 🎀 16.09.2026", написаха Тейлър и Тей.

Двойката обяви през март, че очаква първото си дете, а през юни разкри, че ще има момиче.

Малко след новината за бременността Тей призна в подкаста си The Squeeze, че дълго се е притеснявала дали изобщо да сподели толкова личен момент с публиката.

"Никога досега не съм споделяла нещо толкова лично в интернет. И бих излъгала, ако кажа, че не се притеснявах", каза тя.

По думите ѝ, когато животът ти е постоянно под светлината на прожекторите, личното пространство започва да има още по-голяма стойност.

През месеците преди раждането Тей не криеше, че промените в тялото ѝ понякога са били трудни за приемане.

Тя призна, че за първи път се е уловила да сравнява собствената си бременност с тази на други жени, особено с бъдещи майки, които дори малко преди раждането изглеждали слаби и в отлична форма.

"Никога не съм имала особен проблем със сравняването, но определено започнах да сравнявам бременното си тяло с телата на други бременни жени", сподели тя.

"За първи път наистина изпитах подобно нещо. И без това не се чувствах особено добре в кожата си, а после се добави и това постоянно сравнение."

На 19 август двамата отпразнуваха предстоящото раждане с бебешко парти, организирано с помощта на инфлуенсърката Джаклин Хил и съпруга ѝ Джордан Фарнъм.

"Нашето малко момиче вече е толкова обичано", написа тогава Тей. "Благодаря ти, @jaclynhill, че ми подари бебешкото парти на мечтите ми. Имаш най-голямото сърце и ще бъдеш най-прекрасната леля."