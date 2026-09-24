Британка се оплака от цените на кафето и напитките в... Аушвиц ВИДЕО

Не е необичайно британски туристи, посещаващи исторически значими места, да се оплакват онлайн от цените в кафенетата там. Но скорошен негативен отзив, публикуван от една жена, стана изключително популярен в интернет, тъй като критиката ѝ беше насочена към услугите в... "Аушвиц".

Лин, която публикува съдържание в TikTok под името FreeSpirit666, озаглави видеоклипа си "Цените в Аушвиц". Той събра четири милиона гледания и предизвика масово недоумение.

В 80-секундния клип, публикуван миналата седмица малко след пристигането им, Лин и дъщеря ѝ Кери открито изразяват разочарованието си от условията в обектите точно до лагера, където по време на Втората световна война са убити над един милион души.

"Ето един съвет, ако отивате в Аушвиц - вземете си напитка със себе си", казва тя в клипа. "Искахме кафе, защото бяхме подранили, но не предлагаха безкофеиново или каквото и да е мляко, различно от обикновеното краве мляко - така че се отказахме."

Лин признава, че все пак е изпила ягодовото смути, което си е поръчала вместо кафе, въпреки че е било "силно разредено с вода".

Кери също останала недоволна от своята лимонада. Тя реагира с гримаса и описва вкуса ѝ като "малко наподобяващ Dettol" (препарат за дезинфекция).

"Препарат за тоалетна - или нещо подобно... бор", отбелязва Лин, преди да премине към основното си оплакване: цената.

"И така, взехме ги и платихме 9 паунда за двете - само една малка бутилка за 9 паунда! Много скъпо", оплаква се тя. "А таксито от гарата дотук, което ни спести 25-минутно ходене пеша, струваше 1,25 паунда. Това си беше направо изгодно."

Лин заключва:

"Така че, когато идвате в Аушвиц, си носете храна и напитки - макар че на входа ви проверяват. Ние си купихме някои неща - чудя се дали ще ги хвърлят в боклука. Ще ви държим в течение."

Cafe review at Auschwitz pic.twitter.com/aLFJimRpGd — Willy Woofter (@WillyWoofter) September 19, 2026

Говорител на музея "Аушвиц-Биркенау" заяви, че кафенето се намира извън центъра за обслужване на посетители и се управлява от външен изпълнител, като цените са ясно обозначени.

"За нас най-важното е, че хората идват в мемориала "Аушвиц", за да научат повече за историята на германския нацистки концентрационен лагер и лагер на смъртта, да се изправят пред съдбата на жертвите и да почетат паметта им", добави той.

Карън Полок, изпълнителен директор на организацията Holocaust Educational Trust, отбеляза, че малцина от двата милиона посетители на лагера всяка година си тръгват, без да са променени от преживяното.

"Съветът ми към всеки, който планира посещение, е да отдели време за четене и слушане на свидетелства от очевидци и оцелели, като Примо Леви и Ели Визел, както и да научи повече за ужасите, на които са били подложени изпратените на това печално известно място", каза тя. "Именно чрез тези лични истории става ясен истинският мащаб на унищожението."

Отзивът на Лин предизвика вълна от саркастични коментари от страна на потребителите.

"Никой не познава страданието така, както тези две дами", отбеляза един от тях.

Реакцията подтикна Лин да публикува нов коментар, в който отхвърли обвиненията, че се е държала неуважително.

"Хората казват, че не бива да се оплаквам от цените на храната и напитките, но защо изобщо ги продават?", попита тя. "Нали хората трябва да пият нещо - някои от обиколките продължават много дълго."

Алекс Хърн, съдиректор на организацията "Лейбъристи срещу антисемитизма" (Labour Against Antisemitism), заяви, че посетителите трябва да избягват да възприемат Аушвиц като туристическа атракция, която се оценява според качеството на обслужването и цените. Той коментира:

"Това показва как някои хора са загубили връзка с истинския ужас на Холокоста и лагерите на смъртта."