Явор Куюмджиев: Европа вече е изправена пред сериозна енергийна криза

България е страната в Европейския съюз с най-голям ръст на цените на горивата за личния транспорт през август - с 34,5% на годишна база. Причината е, че страната ни тръгва от сравнително ниска база. Въпреки това горивата у нас остават сред най-евтините в ЕС. Това заяви енергийният експерт Явор Куюмджиев в студиото на "България сутрин".

"Ние тръгнахме от много ниска база. Догонващо се развиват цените спрямо европейските и световните тенденции", посочи той.

Геополитическата ситуация влияе върху цените

По думите му ограничените доставки на петрол заради ситуацията около ключови транспортни маршрути и изчерпването на стратегическите резерви създават сериозен натиск върху пазара.

"Европейските рафинерии и преработвателни компании отчаяно търсят някакъв нефт някъде по света, а то няма", заяви експертът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той предупреди, че дори при отваряне на Ормузкия проток възстановяването на нормалните доставки няма да стане веднага. Според него щетите по производствената инфраструктура могат да изискват години за възстановяване.

Куюмджиев посочи, че предприетите мерки подпомагат основно превозвачите и земеделските производители. Той коментира и инфлационния чек от 50 евро, като според него той няма пряка връзка с цената на горивата.

"Той няма никакво отношение към цената на горивата и не помага на хората, които се придвижват с коли", каза Куюмджиев.

Според експерта държавите могат да намалят акцизите и данъците върху горивата, но това води до по-малко приходи в бюджета. Като друга възможност той посочи стимулирането на обществения транспорт, така че хората да използват по-малко автомобилите си.

Куюмджиев коментира и ситуацията с природния газ. По думите му ниската запълняемост на газовите хранилища и високите цени показват, че Европа вече е изправена пред сериозна енергийна криза.

"Цената преди началото на войната се движеше в порядъка на 10-20 евро за мегаватчас. Това беше нормата. След като се успокоиха нещата, новото нормално беше 35-40 евро. Сега сме двойно по-високо и газ продължава да няма", заяви той.

Според експерта високата цена на газа се отразява и на електроенергията, тъй като газовите централи участват в определянето на цената на пазара. Той предупреди, че настоящата криза може да бъде по-тежка от тази през 2022 г.

"Единственото решение е да се спрат тези войни."