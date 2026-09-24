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Земетресение с магнитуд 5,4 в турския окръг Шанлъурфа

По първоначални данни няма пострадали и загинали

24.09.2026 | 11:57 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение със сила от 5,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в 10:40 ч. (местно и българско време) в югоизточния турски окръг Шанлъурфа, показва справка на сайта на Дирекцията за управление на бедствия и извънредни ситуации в Турция (AFAD). 

Трусът с епицентър гр. Каракьопрю е бил усетен и в съседните окръзи Диарбекир, Мардин, Сиирт, Сърнак, Батман, Газиантеп, Адъяман и Малатия.

По първоначални данни няма пострадали и загинали, както и засегнати сгради. 

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи в публикация във фейсбук профила си, че няма данни за засегнати пътища и комуникационни мрежи.
(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)

 

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Тагове:

земетресение Турция Шанлъурфа
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