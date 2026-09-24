Пиян шофьор бе задържан след катастрофа в къща в Борино

Пиян шофьор е задържан след катастрофа в къща в Борино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. При проверката на 37-годишния водач техническото средство е отчело 1,71 промила алкохол.

Инцидентът е станал около 00:30 часа тази сутрин. 37-годишният местен жител е управлявал лек автомобил „Тойота Авенсис“, когато загубил контрол над превозното средство и се ударил в стълбище на къща.

На водача и пътника е оказана медицинска помощ. При извършената проверка техническото средство е отчело 1,71 промила алкохол в издишания въздух на шофьора. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

В понеделник двама 18-годишни младежи пострадаха при пътнотранспортно произшествие по пътя между селата Чала и Борино. Шофьорът е управлявал лек автомобил „Опел Тигра“, когато на ляв завой колата поднесла, излязла от пътното платно и се ударила странично в крайпътно дърво.

Данните на полицията показват увеличение на тежките пътни произшествия в областта. От началото на 2026 г. до края на август са регистрирани 71 тежки катастрофи, при които двама души са загинали, а 70 са ранени.