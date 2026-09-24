Адвокат Марковски: Сестрата на Георги Кузев е психически унищожена

16-годишната В., обвинена в съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Апелативният съд в Пловдив преди минути потвърди най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", след поредно обжалване от страна на защитата на непълнолетната, предаде Трафик нюз.

Делото се гледа при закрити врата, като журналисти не бяха допуснати дори до сградата на Съдебната палата.

Според магистратите към момента продължават да са налице основанията Виктория да остане зад решетките. Съдебният състав е преценил, че съществува реална опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването, включително чрез използването на социални мрежи.

В мотивите си съдът отчита и тежестта на разследваното престъпление, както и начина, по който според събраните до момента доказателства то е било извършено.

Разследването по случая продължава активно. Материалите по досъдебното производство вече са събрани в 14 тома, в които са включени писмени и гласни доказателства, веществени доказателства и изготвени експертизи.

Решението на Апелативния съд означава, че 16-годишната обвиняема ще остане в ареста и на този етап от разследването.

Освобождаването от ареста на когото и да било от задържаните за убийството на Младежкия хълм би било скандално. Още повече, че е много рано и има да се събират още много доказателства. Това коментира пред журналисти адвокат Димитър Марковски, който защитава интересите на близките на убития Георги Кузев, предад "Марица".

Той посочи, че се изготвя съдебномедицинска експертиза на жертвата, като добави, че вероятно ще се забави, тъй като повредите по тялото му са изключително много и различни.

"Това е сериозен обем от работа. Вероятно ще има и допълнителни експертизи", коментира адвокат Марковски.

На въпрос дали всички ще понесат еднаква вина като съучастници в убийството, тъй като няма посочен фатален удар, той отговори, че практиката на съдилищата е, че ако прокуратурата не може да изчисти и индивидуализира вина, то тогава всички замесени носят еднаква наказателна отговорност.

"Доколкото може прокуратурата се опитва да диференцира участието на всеки един", добави Марковски.

По думите му семейството на Георги се чувства ужасно след трагедията.

"Сестра му е психически унищожена. Положението в семейството е много тежко", каза още адвокатът.

Припомняме, че 37-годишният Георги Кузев беше открит мъртъв в района на Младежкия хълм в Пловдив. В хода на разследването бяха събрани данни за насилствена смърт, а впоследствие бяха привлечени обвиняеми, сред които и непълнолетната Виктория. Според прокуратурата тя е съпричастна към тежкото престъпление, като разследващите продължават да изясняват ролята на всеки от участниците и конкретната последователност на действията им.