3 рецепти за вечеря за плосък корем

Подуването на стомаха вечер е сред най-честите оплаквания – особено ако вечеряте късно или ядете тежки, трудносмилаеми храни. Според диетолозите ключът е в избора на лесносмилаеми протеини, добре сготвени зеленчуци и щадящи гарнитури. Ето три бързи рецепти, които можете да приготвите за под 30 минути:

Сьомга с аспержи и ориз

Тази рецепта е класика в менютата срещу подуване. Сьомгата е богата на омега-3 мастни киселини, които подпомагат храносмилането, а аспержите действат като естествен диуретик.

Приготвяне:

Овкусете филе сьомга със сол, черен пипер и лимонов сок.

Сгответе го в еър фрайър или на тиган за 8-10 минути.

Междувременно сварете ориз (ще ви трябват около 10 минути за бял ориз).

Задушете аспержите на пара за 4-5 минути, докато омекнат, но останат леко хрупкави.

Сервирайте с резен лимон.

Източник: 3 рецепти за вечеря, които не подуват корема

