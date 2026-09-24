3 рецепти за вечеря за плосък корем

Подуването на стомаха вечер е сред най-честите оплаквания – особено ако вечеряте късно или ядете тежки, трудносмилаеми храни. Според диетолозите ключът е в избора на лесносмилаеми протеини, добре сготвени зеленчуци и щадящи гарнитури. Ето три бързи рецепти, които можете да приготвите за под 30 минути:
Сьомга с аспержи и ориз
Тази рецепта е класика в менютата срещу подуване. Сьомгата е богата на омега-3 мастни киселини, които подпомагат храносмилането, а аспержите действат като естествен диуретик.
Приготвяне:
- Овкусете филе сьомга със сол, черен пипер и лимонов сок.
- Сгответе го в еър фрайър или на тиган за 8-10 минути.
- Междувременно сварете ориз (ще ви трябват около 10 минути за бял ориз).
- Задушете аспержите на пара за 4-5 минути, докато омекнат, но останат леко хрупкави.
- Сервирайте с резен лимон.
Източник: 3 рецепти за вечеря, които не подуват корема