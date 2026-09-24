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3 рецепти за вечеря за плосък корем

Вкусни и лесни за приготвяне

24.09.2026 | 15:24 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Подуването на стомаха вечер е сред най-честите оплаквания – особено ако вечеряте късно или ядете тежки, трудносмилаеми храни. Според диетолозите ключът е в избора на лесносмилаеми протеини, добре сготвени зеленчуци и щадящи гарнитури. Ето три бързи рецепти, които можете да приготвите за под 30 минути:

Сьомга с аспержи и ориз

Тази рецепта е класика в менютата срещу подуване. Сьомгата е богата на омега-3 мастни киселини, които подпомагат храносмилането, а аспержите действат като естествен диуретик.

Приготвяне:

  • Овкусете филе сьомга със сол, черен пипер и лимонов сок.
  • Сгответе го в еър фрайър или на тиган за 8-10 минути.
  • Междувременно сварете ориз (ще ви трябват около 10 минути за бял ориз).
  • Задушете аспержите на пара за 4-5 минути, докато омекнат, но останат леко хрупкави.
  • Сервирайте с резен лимон.

Източник: 3 рецепти за вечеря, които не подуват корема
 

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