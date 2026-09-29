Слави към феновете на Калушев: Накрая ще остане само Ралица и санитарите от "4-ти километър"

Лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов публикува остър коментар по темата за случая "Петрохан" в личния си профил във Facebook, провокиран от вчерашния протест в защита на загиналите.

Той заяви следното:

"Много битки съм водил, но тая за Петрохан е една от най-странните. Да, шантава работа. Бях сигурен, че всичко е толкова ясно, че злото е толкова зло, че дори няма нужда да го идентифицираш. То е такова зло, на инстинктивно ниво. А вместо това - майки, които сами дават децата си в ръцете на педофил-убиец, и дори след убийството на детето си тя носи снимката на педофила до сърцето си.

Щях да кажа, че е ненормално, но всъщност не е. Даже има и други хора, които вярват на майката, носят снимката на убиеца-педофил, а пък националните медии им дават трибуна, съпричастно им подават микрофони, снимат ги с камери и проронват по някоя друга сълза заедно с тях.

Днес вечерта пред Съдебната палата петдесетина ненормалници се събраха под надслов "Не на лъжите и вандализма за Петрохан". Смешно, тъжно, жалко. Сигурен съм, че и вие ще си намерите подходяща дума, с която да опишете тази сбирка на малоумници.

Забравих да се представя. Аз съм вандалът, против когото протестираха феновете на Калушев. Мислех, че със събарянето на този шибан камък всичко ще свърши. Експертите и институциите се произнесоха, жалката им паметна плоча вече я няма… Казах си: "Край, тая гнусна история приключи и мястото ѝ е в учебниците по криминология." Но вместо това - протести, желания за ексхумация и лешояди с камери и микрофони.

Ще кажа нещо на така наречените "протестъри" и фенове на Калушев. Нещо трябва да ви е безкрайно ясно! Срещу вас стои една огромна група хора, която знае, че сте сбъркани и ненормални, отвращава се от вас и стои твърдо и непоколебимо срещу вас. Вие няма да победите в тази битка. Жалките ви протести ще намалеят и накрая ще изчезнат.

Журналистите ще спрат да ви отразяват. Телевизиите ще спрат да ви снимат. Дори троловете на Иво Мирчев ще спрат да пишат за вас. Вие сте обречени. Следващия път на вашия протест ще има 20 души. После 10. И накрая ще остане само Ралица Асенова… Другите двама ще бъдат санитарите от "4-ти километър“."