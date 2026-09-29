Бенчев: Потреблението на горива не намалява въпреки високите цени

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира, че няма данни за потреблението от последната седмица, но вижда един парадокс - не само че няма понижение на потреблението спрямо миналата година - август и началото на септември, а дори има леко повишение на количеството продадени горива.

“Към настоящия момент не можем да кажем, че тези цени предизвикват свиване на потреблението. Разбира се, има и бележка, тя е, че говорим за летния период, когато хората са планирали пътувания, ваканции и подобни мероприятия”, коментира Бенчев.

Той прогнозира, че истинският тест ще бъде в началото на есенния сезон.

Обновяване на автопарка

"Вероятно ще има спад при тези цени, а какъв ще бъде, ще говорим след месец. Има наблюдение, че и самият автопарк в страната расте. Има едно подновяване на автопарка, то е минимално, но това означава и по-голямо потребление на дизел и бензин. Има поредна проверка от страна на Комисията за защита на конкуренцията. И ако трябва да бъдем честни - това е събиране на данни. Няма нещо необичайно”, коментира Бенчев пред Bulgaria ON AIR.

В самия закон за защита на конкуренцията беше записано, че КЗК има задължението всяка година да изготви секторен анализ на няколко чувствителни сектора, сред които е и търговията с горива", допълни Бенчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Попитан дали решението на парламентарното мнозинство да разреши износа на горива може да повлияе върху цените, Бенчев отговори: "Не, тази забрана няма никакво отношение към цените на горивата. По време на най-големия износ на горива, който се случваше - износът за Украйна, цените на горивата в страната бяха надолу. Когато лимитираш една рафинерия, която е много по-голяма като производство, отколкото е българският пазар, тя не работи на оптималния си капацитет. Дори може да повлияе позитивно на цените на горивата, разбира се, това няма да е нещо мащабно".

В предаването “Денят ON AIR” Бенчев каза, че всичко зависи от това какво ще бъде търсенето на продуктите.

“Ние изпуснахме два момента, когато имаше сериозно търсене както на дизел, така и на керосин. Предполагам, че този тренд ще се задържи и през следващите месеци, но в какви обеми - ще видим. Тази забрана беше безсмислена в по-голяма част от времето си и тя ще подпомогне и търговци на горива, които в момента не могат да внесат продукт през Черно море и да го изнесат за Сърбия", добави председателят на БПГА.

Той смята, че търсене ще има от Молдова, РСМ и Сърбия.

Цените и акцизът

Според Бенчев от началото на октомври цените трябва да бъдат по-ниски заради акциза. Той представлява между 7 и 10% и зависи дали взимаме акциза или акциза и ДДС-то. “Защото в България има ДДС и върху акциза. У нас по отношение на пропан-бутана се забелязва сериозно намаление на потреблението - с около 15-20%, което наистина е доста сериозен фактор", коментира още петролният експерт.

"По отношение на природния газ ситуацията в ЕС е доста сложна, докато България разполага и с тръбен газ от Азербайджан. Дори цената на втечнения газ да се повиши на международните пазари, енергийният микс в България вероятно няма да бъде по-скъп от този в ЕС, където зависимостта от втечнен природен газ е по-голяма", поясни Бенчев.

Гледайте видеото с целия разговор.