Д-р Стоянова: Медицината на дълголетието вече е реалност

Лонджевити медицината вече не е футуристична концепция, а реалност, която се развива с навлизането на нови методи за превенция, диагностика и лечение. Целта не е само човек да живее по-дълго, а да запази автономността си и доброто си здраве в по-късна възраст. Начинът на живот, сънят, храненето, движението и поддържането на мускулната маса остават в основата на подхода, докато новите технологии позволяват все по-прецизно проследяване на състоянието на организма. Това коментира д-р Райна Стоянова, специалист по ендокринология, метаболитни заболявания, диететика и дълголетие и Българската асоциация по дълголетие по време на дискусия от мултиплатформения проект на Bloomberg TV Bulgaria "Talk26: Фантастика и реалност", с водещ Денислав Борисов.

Дълголетието вече е медицинска реалност

Според д-р Стоянова здраволетието означава не просто достигане на определена възраст, а запазване на доброто физическо състояние и възможността човек да се радва на живота. В основата на лонджевити медицината тя поставя достъпни и ежедневни навици, свързани със съня, храненето, хидратацията и движението.

„С думата „здраволетие“ олицетворяваме именно лонджевити. Или това как не просто да остареем, не просто да доживеем до 100, 110, 120, години, но да сме автономни, да се чувстваме добре в кожата си и да можем да се радваме на живота в по-късната ни възраст.“

Медицината на дълголетието използва различни показатели, чрез които се прави разграничение между хронологичната и биологичната възраст. Сред тях са метаболитни, функционални и лабораторни данни, а част от измерванията могат да бъдат направени с устройства за анализ на телесния състав.

„Можем да забавим времето и в лонджевити медицината, или медицината на дълголетието в добро здраве, работим с така наречените age clocks, или часовници, които измерват възрастта. Те са базирани на различни компоненти от нашето здраве - метаболитни, функционални, лабораторни данни - и благодарение на тях наистина можем да изчислим не само хронологичната, но и биологичната възраст на нашите пациенти.“

Новите медикаменти и потенциалът им за дълголетието

Гостът посочи, че медикаментите от групата на GLP-1 и други инкретинови терапии вече имат широко приложение при диабет и затлъстяване, като се изследват и потенциалните им ефекти върху дълголетието. Паралелно с това мускулната маса има ключово значение за метаболитното и общото здраве.

"Към настоящия момент оказват своите ползи по отношение на дълголетието. Специално за една от тях - семаглутид, GLP-1 рецепторен агонист - вече излязоха данни от проучвания, че наистина удължава живота, но при мишки, при женски мишки. Тези проучвания, разбира се, ще се направят и върху хора, но очакваме наистина да имаме възможност да подобрим продължителността на живота на пациентите.“

Мускулната маса е друг важен компонент на здравословното стареене,

като според госта мускулът има функции, които надхвърлят движението и поддържането на опорно-двигателната система.

„Мускулът е много повече от това. Той е депо на гликоген, на енергия. Когато човек гладува, започва да черпи енергия от своите мускули. Те започват дори да се разграждат и затова, когато гладуваме, губим мускули.“

Според д-р Стоянова превенцията и интервенциите, свързани с дълголетието, не трябва да остават единствено на ниво индивидуална грижа. Тя посочи и ролята на изкуствения интелект при събирането и обработването на данни от различни устройства, измерващи съня, пулса и други показатели.

Как лонджевити медицината променя разбирането за стареенето? Как се измерва биологичната възраст и каква е ролята на новите терапии и мускулната маса? Как изкуственият интелект може да подпомогне медицината на дълголетието?

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