ИПБ: Сменят мантинели, а наредбата с техническите правила тепърва се изготвя

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) предупреди за сериозен риск, свързан с мащабната подмяна на мантинелите по пътищата, която тече в момента, както и че вече 5 месеца се изготвя нова наредба с напълно различни технически изисквания.

Според пътните експерти това създава опасен парадокс: ако новите правила се окажат в противоречие с нормите, по които „Автомагистрали“ ЕАД работи сега, държавата може да се изправи пред огромни финансови и отговорностни последици.

От ИПБ поставят следните въпроси към министър Иван Шишков за новите мантинели:

1. Кои са производителите и доставчиците на закупуваните от „Автомагистрали“ ЕАД мантинели?

2. Какви са техническите характеристики на закупуваните системи?

3. Какви сертификати за съответствие притежават мантинелите?

4. Какви изпитателни протоколи и протоколи от краш тестове са налични?

5. Какъв е класът на задържане на съответните системи?

6. Какъв е видът и химичният състав на използваната стомана?

7. Каква е дебелината на металните елементи и защитното им покритие?

8. Какви са единичните цени на различните видове и класове мантинели, закупувани от „Автомагистрали“ ЕАД, поотделно за всеки вид и клас?

9. Как се гарантира, че мантинелите, които реално се монтират на пътя, са идентични с тези, които са преминали съответните изпитвания и сертификация?

10. Какви процедури и контрол се прилагат при приемането на доставените мантинели и при извършването на монтажа?

11. Каква техника е закупена от „Автомагистрали“ ЕАД за извършване на монтажа и по какъв начин е придобита?

12. Има ли изготвен график за подмяна на повредените мантинели и на кои конкретни пътни участъци предстои тяхната подмяна?

"Настояваме всичко това да бъде публикувано незабавно.

Не само обобщена информация, а документите, сертификатите, изпитателните протоколи, техническите характеристики, цените и конкретните участъци, на които ще се извършва подмяната.

Защото обществото трябва да знае кой произвежда и доставя мантинелите, колко струват, какво качество са и кой гарантира тяхната безопасност.

Необходимо е да се предотврати и всяко съмнение, че просто се сменят едни фирми с други, без да се променя начинът, по който държавата управлява и контролира този процес.

Институтът за пътна безопасност призовава свободните медии и всички политици, които заявяват, че настояват за прозрачност, да подкрепят това искане и да изискат заедно с нас пълното публикуване на информацията", се настоява в писмото.