"Кориън еър" купува над 100 самолета "Боинг" за 50 млрд. долара

Най-големият южнокорейски превозвач "Кориън еър" (Korean Air) обяви днес, че ще закупи над 100 самолета от американския производител "Боинг" (Boeing). Това е най-голямата сделка в историята на южнокорейската авиация и бе обявена само часове след срещата между президентите на азиатската държава и САЩ - И Дже Мьон и Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Поръчката включва 20 самолета "Боинг" (Boeing) от сериите 777, 25 от модела 787 и 50 машини от най-продавания модел на американската компания - "737 МАКС" (737 MAX), както и 8 товарни летателни апарата от сериите 777 - общо 103 машини, пише в изявление на южнокорейския авиопревозвач.

"Кориън еър" обяви, че поръчката е на стойност приблизително 50 милиарда долара и че доставката е планирана "до края на 2030 г."

Споразумението беше подписано снощи във Вашингтон по време на търговска среща между Южна Корея и САЩ, ръководена от министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник и представители на Министерството на търговията, промишлеността и енергетиката на азиатската държава.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна със своя южнокорейски колега И Дже Мьон същия ден, за да обсъдят двустранните си отношения.

Двете страни постигнаха търговско споразумение, определящо мита от 15 на сто върху вноса на южнокорейските стоки в САЩ. Първоначално планираните ставки бяха в размер 25 на сто, но те бяха намалени в замяна на ангажимент на Южна Корея за инвестиции в размер на 350 милиарда долара в САЩ, припомня АФП.

През март "Кориън еър" обяви, че е финализирал споразумение за закупуване на 50 самолета от "Боинг" на стойност приблизително 32 милиарда долара.

Тази нова поръчка е глътка въздух за американския самолетопроизводител, изпитващ финансови затруднения, главно заради проблеми с качеството на производството и нова катастрофа с неин самолет през юни.

На 12 юни модел "Боинг 787 Дриймлайнър" (Boeing 787 Dreamliner) на "Еър Индия" (Air India), изпълняващ полет за Лондон, се разби близо до летището в Ахмедабад, при която загинаха над 260 пътници и екипаж на борда. Според предварителния доклад от разследването подаването на гориво от превключвателите е било прекъснато непосредствено преди катастрофата.

След този доклад Генералната дирекция "Гражданска авиация" на Индия (DGCA, регулираща гражданската авиация в Индия) разпореди проверки на тези устройства на няколко модела самолети на "Боинг", включително 787, регистрирани в Индия.

(БТА)