Николай Нанков: Шефът на „Български ВиК Холдинг“ е координирал поскъпването на водата

Председателят на Управителния съвет (УС) на „Български ВиК Холдинг“ е координирал вдигането на цената на водата, каза народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков пред журналисти в кулоарите на парламента. „Лозко Лозев е координирал вдигането на цената на водата в България. Той е настоящ областен координатор на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Хасково и председател на УС на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, каза Нанков.

На въпрос откъде разполага с тази информация Нанков отговори, че това е служебна кореспонденция с над 30 управители на водоснабдителни дружества. Може би някой от тях ми я е предоставил като председател на регионалната комисия, каза още Нанков.

Предложението за повишаване на цената на водата е прието през декември м.г. от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и то е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство, каза служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет по-рано днес.

"Чисто семантично и лексикално „отложиха вдигането“ не е коректно, тъй като в указанията на министър Иван Иванов никъде няма краен срок. Това вдигане не трябваше да се случва в нито една област, в която има проблеми с водоснабдяването. Не трябваше да се случва не само в рамките на тази година, а и на следващата, докато не се оправят проблемите с качеството на водата", каза Нанков.

"Публично днес служебният премиер Андрей Гюров излъга в прав текст всички български граждани, че сметките им от този януари в сравнение с предния януари трябва да се различават с 14,5%, което е абсолютно невярно", каза бившият министър на енергетиката Жечо Станков. "Под 2,5% е последното решение на КЕВР от средата на миналата година, което пряко трябва да касае сметките на домакинствата", допълни той. Съветвам Гюров, преди да прави крайни изказвания, да се обръща към своя енергиен министър Трайчо Трайков, който експертно да представи какви действия се предприемат от страна на държавата, каза Станков.

По повод искането на оставката на Ирена Георгиева-Денева от ВиК холдинга, което обявиха от „Да, България“, Николай Нанков каза „аз не мога да искам оставки, съпартийците си могат да правят каквото искат“. Предполагам, че в партията не си говорят, а говорят през медиите, допълни Нанков.