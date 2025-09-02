IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Мъж с бастун нападна Андрей Бабиш и го прати в болница

Това се е случило на митинг на фона на предстоящите парламентарни избори

02.09.2025 | 08:27 ч. Обновена: 02.09.2025 | 10:22 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Чешкият милиардер и бивш министър-председател на Чехия Андрей Бабиш е бил хоспитализиран днес, след като е бил нападнат от мъж с бастун по време на митинг на фона на предстоящите парламентарни избори следващия месец, предаде Асошиейтед прес. 

Нападението е било извършено в град Добра, в източната част на Чехия. Полицията съобщи, че веднага е задържала извършителя и разследва нападението като хулиганство. 

Бабиш е бил откаран в болница в близкия град Фридек-Мистек за медицински преглед, съобщи неговата дясна популистка опозиционна партия "Действие на недоволните граждани" (АНО). 

Свързани статии

Министър-председателят Петър Фиала и министърът на вътрешните работи Вит Ракушан осъдиха нападението, като го нарекоха неприемливо, пише БТА. 

Партията "Действие на недоволните граждани" (АНО) на Бабиш, която в момента е в опозиция, има добри шансове да спечели парламентарните избори на 3 и 4 октомври, сочат социологически проучвания. 

Бабиш, който стана министър-председател през 2017 г., загуби парламентарните избори през 2021 г. Той се бореше и за предимно церемониалната длъжност на президент на изборите през януари 2023 г., но загуби от Петър Павел, пенсионирал армейски генерал. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Андрей Бабиш Чехия нападение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem