Руски дронове шпионират Германия, а Бундесверът не може да ги свали

Руски разузнавателни дронове извършват полети над Източна Германия, за да проследяват доставки на оръжие за Украйна, като само през първите три месеца на тази година са регистрирани над 530 наблюдения на дронове, според западните разузнавателни служби.

Те проследяват постоянно променящите се маршрути на европейските военни транспорти, за да идентифицират кои оръжия скоро ще достигнат Украйна, къде ще бъде доставено ново военно оборудване и кога ще пристигнат нови боеприпаси на фронта.

„Руски сили редовно изпращат своите разузнавателни самолети“, съобщиха три западни разузнавателни служби пред германското списание WirtschaftsWoche.

Говорител на германското Министерство на отбраната потвърди пред Euronews, че Бундесверът е отговорен само за собствените си обекти.

Когато става въпрос за отбрана на собствените им обекти, принципът на пропорционалност е решаващ за войските: рисковете или щетите за страничните наблюдатели трябва да се избягват на всяка цена, особено ако има несигурност дали даден дрон може да е зареден с експлозиви.

Погледът на Русия в германското небе

От началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна в началото на 2022 г. Москва е заподозряна във водене на хибридна война на западна земя. Само от януари до април тази година над Германия са регистрирани над половин хиляда наблюдения.

Според доклада, дронове са се появявали особено често над бази на Бундесвера, като военноморската база Вилхелмсхафен, както и над терминали за втечнен природен газ и железопътни линии. Това съобщава вестник „Билд“, позовавайки се на вътрешен доклад на Федералната служба за криминална полиция (BKA).

Само между 9 и 29 януари общо шест дрона са били забелязани над авиобазата Швесинг близо до Хусум в Шлезвиг-Холщайн. Безпилотните летателни апарати са се държали подозрително, като са се задържали почти неподвижно над обекта в продължение на няколко минути. Въпреки използването на заглушители, дроновете не са били отблъснати.

Поради обучението на украински войници със системи за противовъздушна отбрана Patriot на това място, този инцидент се смята за целенасочен шпионаж.

Разследването е предадено на Службата за криминална полиция на щата Шлезвиг-Холщайн. Потвърждавайки пред Euronews, те признават, че също така предполагат, че по-специално германската критична инфраструктура може да бъде потенциална цел за шпионаж и саботаж.

„Държавната полиция на Шлезвиг-Холщайн е подготвена за възможни сценарии и е в тесен диалог с други федерални и държавни органи за сигурност. Освен всичко друго, в отдела за държавна сигурност на Службата за криминални разследвания е създадено ново специализирано звено за шпионаж и саботаж“, се казва в изявлението.

Поради „особено чувствителната област на разследване“ обаче няма да бъде предоставяна допълнителна информация „нито сега, нито в бъдеще“.

Бившето коалиционно правителство под ръководството на канцлера Олаф Шолц планираше да измени закона за авиационната сигурност, за да позволи на германските въоръжени сили да свалят незаконно летящи, опасни дронове. Разрешение трябваше да бъде дадено, ако полицията технически не беше в състояние да отблъсне дроновете и следователно поиска помощ.

Изменението на Закона за авиационна сигурност (LuftSiG) обаче не беше прието през последния законодателен период.

Константин фон Ноц, член на Зелената партия и председател на Комисията за парламентарен контрол, критикува ХДС/ХСС за това, че не е подкрепила по-ранното предложение на „светофарното“ правителство поради „партийни тактически съображения“.

„Това доведе до месеци застой, забавяне, което не можем да си позволим с оглед на рязкото нарастване на заплахите и все по-агресивното поведение на няколко авторитарни държави, преди всичко Русия и Китай“, каза фон Ноц.

Себастиан Фидлер, говорител по вътрешната политика на парламентарната група на SPD в Бундестага, подчертава, че Конференцията на министрите на вътрешните работи вече е заявила ясно, че отговорността за защитата от дронове винаги трябва да е на гражданските органи за сигурност.

Според него Бундесверът може да участва само в изключителни случаи и затова „федералното правителство е помолено да изгради допълнителни компетенции в министерството на вътрешните работи“.

Следователно е логично законопроектът за новото федерално полицейско законодателство да дава на Федералната полиция допълнителни правомощия за използване на технически средства срещу дронове, каза той.

Военна сигурност с ограничения

Зеленият политик Фон Ноц обаче е разочарован от новия законопроект на настоящото федерално правителство за „военната сигурност“, който беше представен в края на август.

„Представеният сега проект не прави нищо от това. Това обаче е нашето ясно очакване“, каза Фон Ноц.

Според него планираните нови разпоредби, като например разширените правомощия на военната полиция на Бундесвера, не са достатъчни.

„Необходим е фундаментален регламент, който изчерпателно и ясно структурира отговорностите за защита от дронове както във военния, така и в гражданския сектор“, поиска Фон Ноц. "Конституционните ограничения, особено по отношение на разполагането на германските въоръжени сили в страната, също трябва стриктно да се спазват. С оглед на месеците бездействие от страна на министър Добриндт, провинциите отдавна са изчерпали търпението си."

Според Фон Ноц е също толкова важно да има ясна правна основа за изграждане на съответните технически възможности.

„Като цяло, този проект показва също, че германското правителство все още не е в състояние адекватно да противодейства на екстремните заплахи, породени от хибридните атаки срещу нашата демокрация, нашата икономика и нашите граждани“, заключи той.