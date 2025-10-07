Тръмп е взел решение дали да достави на Украйна ракетите "Томахоук"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е "взел някакво решение" дали да достави на Украйна ракети "Томахоук" с голям обсег.

"Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях, къде ги изпращат, предполагам. Трябва да задам този въпрос", размишляваше Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Ракетите, поискани от Киев, биха послужили като значително усилване на украинския арсенал, който до голяма степен разчита на дронове за удари с голям обсег. Киев вече заяви, че оръжията ще позволят удари по командни центрове и центрове за доставки дълбоко в Русия.

На фона на въпросите около решението за доставката на оръжията, Тръмп също така каза пред репортери, че не "търси ескалация".

На фона на нерешителността на САЩ, руският президент Владимир Путин вчера предупреди, че "положителната“ тенденция в отношенията между Русия и САЩ ще бъде разрушена, ако Вашингтон изпрати ракети "Томахоук“ на Украйна.

"Доставката на далекобойни ракетни системи, включително "Томахоук“, на Украйна ще доведе до унищожаване на зараждащите се положителни тенденции в отношенията между Русия и Съединените щати“, каза Путин пред руския телевизионен пропагандист Павел Зарубин.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди в края на септември, че САЩ "разглеждат“ предоставянето на Киев на ракети "Томахоук“, които имат оперативен обхват между 1600 и 2500 километра.

"Това е нещо, за което президентът ще вземе окончателното решение. Това, което президентът ще направи е в най-добрия интерес на Съединените американски щати“, каза Ванс в интервю за Fox News.

Тръмп не уточни директно какво евентуално "решение“ е взел относно доставките.

Неразкрит източник, близък до украинското правителство, сподели пред Axios, че служители на администрацията на Тръмп са загрижени, че САЩ няма да могат да контролират как Украйна използва ракетите, след като те бъдат платени и доставени от страните от НАТО.

На 2 октомври Ройтерс съобщи, позовавайки се на неназован американски служител и трима други източници, запознати с дискусиите, че е малко вероятно Тръмп да предостави на Украйна ракетите.

Длъжностни лица заявиха пред Ройтерс, че е по-вероятно Вашингтон да предостави системи с по-малък обсег или да позволи на европейските съюзници да закупят оръжия с голям обсег за Украйна.

"Томахоук“, ключова част от американския арсенал, може да лети на ниска височина, да извършва маневри за отклонение и да бъде препрограмирана по време на полет.

Украйна в момента разчита на доставени от Запада ракети "Сторм Шадоу“, които имат обсег от 250 километра, далеч по-кратък от "Томахоук“.

Русия поддържа значително ракетно предимство, като редовно нанася удари по украински градове с крилати ракети "Калибър“ и балистични ракети "Искандер“.

Дискусията за "Томахоук“ идва в момент, когато администрацията на Тръмп започва да доставя оръжия на Киев чрез споразумение, подкрепено от НАТО. Първият пакет за помощ, одобрен на 16 септември, включваше ракети "Пейтриът“ и "Химарс“.