При -30°: 85-километрово задръстване по магистралата към езерото Байкал

Тежък лед и блокирани камиони предизвикаха хаос на федералната магистрала Р-258 "Байкал" в Иркутска област. Шофьорите прекараха нощта в 85-километрово задръстване между Видрино и Култук, където температурите паднаха до -18 градуса по Целзий, съобщават руските медии.

Клипчета в Telegram само потвърждават сериозността на положението.

Стотици автомобили са паркирани повече от девет часа, включително семейства с деца. Запасите от вода, храна и гориво са на изчерпване, а лютият студ навън кара хората да се притесняват от хипотермия в колите си.

"Това е някакъв апокалипсис!“ - оплакват се очевидци в социалните мрежи

Причината са хлъзгави пътища след мокър сняг и камиони, пресичащи пътя, блокирайки преминаването на автомобили. Местните жители отбелязват, че ситуацията се повтаря всяка година: тежкотоварните камиони и лошото време превръщат пътя в капан.

Според Федералното пътно управление на Южно Байкалско море, задръстването се простира от километър 100 в Култук до километър 184 във Видрино, а камионите са блокирани от два дни заради температури от -30°C и вятър, съобщава РИА новости.