IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Букурещ гласува в кметската надпревара

Мястото в Букурещ може да повлияе на националната политика

07.12.2025 | 12:31 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Букурещ може да стане първата столица на Европейския съюз (ЕС), водена от крайнодесен кмет на местните избори в неделя, надпревара, която заплашва крехкото проевропейско коалиционно правителство на Румъния, пише Ройтерс.

Влиятелният пост е вакантен от май, когато центристът Никусор Дан спечели повторни президентски избори една година след втория си мандат като кмет.

Повторното гласуване се случи, след като Румъния отмени избори поради подозрение за руска намеса, която облагодетелства крайнодесния лидер Калин Джорджеску, който в момента очаква съдебен процес по обвинения в опит за подкопаване на националната сигурност.

Анкети показват, че телевизионната водеща Анка Александреску, която се кандидатира като независима, подкрепена от опозиционния крайнодесен Алианс за обединяване на румънците, е на първо място в надпреварата за кмет. Анализаторите обаче предупреждават, че проучванията може да са ненадеждни, тъй като най-големият град в Румъния не е крепост на крайнодясното.

Гласуването приключва в 19:00, като предварителните резултати се очакват по-късно в неделя.

Свързани статии

Алианс за обединяване на румънците се противопоставя на военната помощ за съседна Украйна, критикува лидерството на ЕС и подкрепя политиките на президента на САЩ Доналд Тръмп, включително по отношение на енергетиката и имиграцията.

Основните съперници на Александреску са от широката коалиционна правителствена група: левият социалдемократ Даниел Балуца, който според анкетите е наравно на първо място, Чиприан Чуку, протежето на либералния премиер Илие Болоян, и Каталин Друла от центристко-дясното Съюз за спасяване на Румъния, който подкрепи президентската кандидатура на Дан.

Социалдемократите, без които не може да се сформира управляващо проевропейско мнозинство, се присъединиха към правителството при условие, че всяка партия има отделни кандидати за кмет, подкопавайки центристко-дясното Чуку и Друла.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Букурещ Румъния избори кмет
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem