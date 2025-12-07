Букурещ гласува в кметската надпревара

Букурещ може да стане първата столица на Европейския съюз (ЕС), водена от крайнодесен кмет на местните избори в неделя, надпревара, която заплашва крехкото проевропейско коалиционно правителство на Румъния, пише Ройтерс.

Влиятелният пост е вакантен от май, когато центристът Никусор Дан спечели повторни президентски избори една година след втория си мандат като кмет.

Повторното гласуване се случи, след като Румъния отмени избори поради подозрение за руска намеса, която облагодетелства крайнодесния лидер Калин Джорджеску, който в момента очаква съдебен процес по обвинения в опит за подкопаване на националната сигурност.

Анкети показват, че телевизионната водеща Анка Александреску, която се кандидатира като независима, подкрепена от опозиционния крайнодесен Алианс за обединяване на румънците, е на първо място в надпреварата за кмет. Анализаторите обаче предупреждават, че проучванията може да са ненадеждни, тъй като най-големият град в Румъния не е крепост на крайнодясното.

Гласуването приключва в 19:00, като предварителните резултати се очакват по-късно в неделя.

Алианс за обединяване на румънците се противопоставя на военната помощ за съседна Украйна, критикува лидерството на ЕС и подкрепя политиките на президента на САЩ Доналд Тръмп, включително по отношение на енергетиката и имиграцията.

Основните съперници на Александреску са от широката коалиционна правителствена група: левият социалдемократ Даниел Балуца, който според анкетите е наравно на първо място, Чиприан Чуку, протежето на либералния премиер Илие Болоян, и Каталин Друла от центристко-дясното Съюз за спасяване на Румъния, който подкрепи президентската кандидатура на Дан.

Социалдемократите, без които не може да се сформира управляващо проевропейско мнозинство, се присъединиха към правителството при условие, че всяка партия има отделни кандидати за кмет, подкопавайки центристко-дясното Чуку и Друла.