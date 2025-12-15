Началникът на въоръжените сили предупреждава, че цената на мира "се увеличава" и са необходими повече средства за отбраната на Великобритания. В речта си в понеделник главният маршал на въздушните сили сър Ричард Найтън, началник на отбраната, заяви, че международната обстановка в момента е "най-опасната, която съм познавал" през 37-годишната си военна кариера.

Неговото изказване идва дни след като Марк Рюте, генерален секретар на НАТО, предупреди, че Западът трябва да бъде подготвен за конфликт от мащаб, невиждан от времето на "нашите баби и дядовци", след като Владимир Путин е избрал НАТО за своя "следваща цел", пише The Telegraph.

В първата си лекция в Кралския институт за обединени услуги сър Ричард се очаква да предупреди:

"Намирам се в положение, с което никой от моите предшественици по време на кариерата ми не се е сблъсквал, като гледам перспективата за най-голямото устойчиво увеличение на разходите за отбрана от края на Студената война насам.“

Но предупреждавайки, че "цената на мира се увеличава", сър Ричард ще добави: "Става въпрос за това, че нашата отбрана и устойчивост са по-висок национален приоритет за всички нас. Менталитет "всичко или нищо".

„А това ще изисква от хората, които не са войници, моряци или авиатори, да инвестират своите умения – и пари – в иновации и решаване на проблеми от името на нацията. Новата ера за отбраната не означава само, че нашите военни и правителство трябва да полагат повече усилия – както правим в момента – а че цялата ни нация трябва да полага повече усилия.“

Висшите военни служители са все по-загрижени за сумата, която се харчи за въоръжените сили.

Миналият месец се съобщи, че сър Ричард и колегите му от отбраната са толкова загрижени за ситуацията, че са решили да напишат писмо до министъра на отбраната, в което предупреждават, че военните планове на правителството не могат да бъдат реализирани без по-големи разходи.

По-рано тази година премиерът сър Киър Стармър обяви, че разходите за отбрана ще се увеличат от 2,3% от БВП на 2,5% до 2027 г. По-неясни обещания бяха дадени и в неговия Стратегически преглед на отбраната през лятото, че разходите ще достигнат 3% в началото на 2030-те години и 3,5% до 2035 г.

Ал Карнс, министър на въоръжените сили, предупреди, че войната се приближава все повече към Обединеното кралство, като Русия активно атакува критичната подводна кабелна мрежа на Великобритания.

„Сянката на войната отново чука на вратата на Европа. Това е реалността“, предупреди г-н Карнс. „Трябва да сме подготвени да я възпрем.“