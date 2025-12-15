Киев: Постигнахме реален напредък по време на преговорите със САЩ

Президентът Володимир Зеленски и пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп са постигнали „реален напредък“ по време на разговорите в Берлин, насочени към прекратяване на войната с Русия, заяви главният преговарящ на Киев Рустем Умеров, предаде АФП.

Умеров написа в социалните мрежи, че интензивната дипломация в германската столица е била „конструктивна и продуктивна“ и че е бил постигнат „реален напредък“.

"Надяваме се до края на деня да стигнем до споразумение, което да ни приближи към мира", добави той, без да навлиза в подробности по трудните теми в преговорите – от териториални отстъпки до гаранции за сигурност.

Зеленски проведе втори ден разговори със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и със зетя и съветник на президента Джаред Къшнър. Срещите се състояха при засилени мерки за сигурност в канцлерството на германския канцлер Фридрих Мерц, съобщава БГНЕС.

Уиткоф още на 14 декември приветства „напредъка“ в разговорите, но официален източник, запознат с преговорите, заяви пред АФП на 15 декември, че американската страна продължава да настоява Украйна да се откаже от контрола над източния регион Донбас като условие за мирни преговори с Русия – червена линия за Киев.

По-късно Мерц и група европейски лидери – включително от Великобритания, Франция, Италия, Полша и Финландия, както и ръководителите на НАТО и Европейския съюз – трябваше да се присъединят към Зеленски за вечерна среща на върха, възприемана като демонстрация на подкрепа за воюващата страна.

Украйна, която води изтощителна война от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 година, се стреми да убеди Вашингтон, че прекратяване на огъня трябва да бъде договорено без предварителни териториални отстъпки в полза на Русия.

Европейските лидери са категорични, че всяко бъдещо споразумение трябва да осигури „справедлив мир“ и да не проправя пътя за нова руска агресия.

Тръмп силно настоява за край на войната, но представеният миналия месец първоначален 28-точков план беше възприет от Киев и европейските му съюзници като силно благоприятстващ позицията на Москва. Оттогава Украйна предложи контрапредложения, а Зеленски заяви, че страната му по принцип е готова на компромис по въпроса за членството си в НАТО, при условие че получи солидни гаранции за сигурност в замяна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия очаква САЩ "да ни предоставят концепцията, която се обсъжда днес в Берлин".