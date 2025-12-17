Забравете крайната десница: Младите искат "Съединени европейски щати"

Футуристичен войник от ЕС стои на пост с готов лазерен бластер. Европейски изтребители прелитат в небето под звуците на тътнещи евроденс ритми. Въображаема карта показва значително разширен ЕС, поглъщащ всичко от Гренландия до Кавказ. Добре дошли в дивия свят на проевропейската онлайн пропаганда, където ЕС не е разединен клуб от 27 държави, а свръхсила, наравно с Китай или Съединените щати, само че по-мъдра и по-културна.

Този тип съдържание, което преосмисля ЕС като паневропейска империя, Европейска федерация или Съединени европейски щати, изберете си, наводни социалните медии през последните две години, събирайки милиарди гледания колективно в X, TikTok и Instagram, докато ЕС е разтърсен от руската инвазия в Украйна и търговската сделка между САЩ и ЕС, осъдена като "унижение" за Брюксел в много части на Европа.

В лицето на унищожителните атаки от президента на САЩ Доналд Тръмп, който нарече европейските лидери "слаби" в интервю за POLITICO, както и на антиевропейските тиради от собственика на X Илон Мъск, подобни проевропейски мемета се разпространяват по-бързо и по-силно от всякога.

Основните им опори са пропагандни плакати в съветски стил, изобразяващи емблемата на ЕС с пръстена от звезди, видео монтажи с извисяващи се снимки от дронове на европейски паметници и мемета, където силните страни на ЕС - от неговата спокойна работна култура до богатото културно наследство - са благоприятно сравнени с други части на света, а именно с Америка на Доналд Тръмп.

Преглеждайки тези публикации, може да е изкушаващо да се отмахне цялата тенденция като безсмислена "AI slopaganda" (генерираното от изкуствен интелект съдържание наистина е голямо), пишат от POLITICO. Всъщност свръхуверената Европа, представена от акаунти с имена като "европейски пропагандист" или "Ave Europa", има малка прилика с действителния ЕС, където лидерите остават разделени по всякакви въпроси - от това как да се финансира войната в Украйна следващата година до това какви реформи трябва да се предприемат, за да се обърне дълга тенденция на икономически спад.

Но за хората, стоящи зад тези акаунти, целта не е да се придържат твърде стриктно към ежедневната реалност на политиката на ЕС. Целта е да генерират чувство за самостоятелност, визия и възможности във време, когато тормозът от страна на Тръмп, експанзионизмът от страна на Русия и конкуренцията между САЩ и Китай карат младите европейци да се чувстват безсилни. POLITICO се свърза с 11 от потребителите, стоящи зад акаунтите, и научи, че те са реални хора с коренно различни политически възгледи, вариращи от леви до крайно десни, и използват различни термини, за да опишат позицията си по отношение на Европа. Някои наричат ​​​​убежденията си "Еврофед" - съкращение от европейски федералист. Други се описват като паневропейски империалисти, наблягайки на идеята за европейска "цивилизация", която да се защитава, а не на съществуваща политическа структура.

Едно нещо, което ги обединяваше: бяха под 35-годишна възраст.

"Хората търсят начини да избягат от безсилието... да си възвърнат действията и суверенитета и да действат", казва Кристел Савал, бивш президент на Асоциацията на младите европейски федералисти - нестопанска застъпническа група, която съществува от 1972 г., но наскоро отбеляза скок в членството.

В продължение на години доминиращият политически наратив в Европа е, че крайната десница е във възход и единственият въпрос е колко повече ще се издигне и колко повече ще разяде осемдесетгодишния проект, израснал от пепелта на Втората световна война, за да се превърне в Европейски съюз. Тези онлайн воини вярват, че това е напълно погрешно и че бъдещето е в по-силна Европа, гледна точка, отразена в нарастващия ръст на общественото мнение в реалния свят. Точно както онлайн движението MAGA отразяваше и подхранваше възхода на Тръмп преди президентските избори през 2016 г., онлайн блясъкът на Европа се отразява в анкети, показващи подкрепа за ЕС на рекордно високо ниво.

Според проучване на Евробарометър от 2025 г., силно мнозинство от европейците във всички възрастови групи сега подкрепят по-дълбоко интегрирана сигурност и отбрана. Друго проучване в девет европейски страни показа, че повечето германци, 69%, подкрепят създаването на армия на ЕС, перспектива, която често е осмивана от настоящите лидери като несбъдната мечта.

И има намеци, че този изблик на проевропейски настроения, далеч от съществуването в онлайн вакуум, може да помогне и за спечелване на избори. Роб Йетен, 38-годишният центрист, който наскоро спечели най-много гласове на изборите в Нидерландия, е част от групата на младите федералисти. Паневропейска партия, наречена Volt Europa, която се определя като центристка или лявоцентристка, е разширила значително влиянието си от създаването си през 2017 г., включително и място в Европейския парламент.

"Дясната центристка група Eurofed все повече се превръща от онлайн феномен в движение в реалния живот... Те се опитват да създадат нещо подобно на центристка до дясна алтернатива на Volt", пише притежателят на X акаунта European Challenges, който се описва като 25-35-годишен завършил STEM в областта на високите технологии. Той настоява за анонимност поради опасения от "доксиране" или тормоз от други потребители на социалните медии и не желае потребителите да се фокусират върху неговата националност, което би било очевидно от името му.

За Джоузеф де Век, анализатор на външната политика и автор на биография за френския президент Еманюел Макрон, този прилив на младежки патриотизъм се пропуска от лидерите и много медии, които са обсесивно фокусирани върху крайната десница.

"Това е фундаментална грешка... Общественото мнение се промени", казва той.

Реалността, твърди той, е, че самата европейска крайна десница вече не е, в по-голямата си част, антиевропейска, а просто критична към определени политики, произтичащи от Брюксел, като например стремежа ѝ за нулеви нетни въглеродни емисии. Голямата политическа борба през следващите години няма да бъде за това дали да се разпадне Европейският съюз, твърди той, а за това коя версия на по-федералистки блок ще надделее.

"Никой вече не поставя под въпрос съществуването на ЕС, но те фундаментално не са съгласни по въпроса какво трябва да правят", добавя той.

Крехък съюз

Идеята, че Европа - епицентър на две световни войни - трябва да премахне националните граници и да се формира в единна държавна структура, не е нова. През 1849 г., говорейки пред Международния конгрес за мир в Париж, френският писател Виктор Юго предсказва, че "ще дойде ден, когато вие, Франция, вие, Русия, вие, Италия, вие, Англия, вие, Германия, всички вие, народи на континента, без да губите своите отличителни качества и славна индивидуалност, ще бъдете тясно слети в едно висше цяло и ще формирате европейското братство".

Тази идея е забравена в началото на 20-ти век, белязан от дивашки национализъм. Но тя се заражда отново силно след Втората световна война, когато група европейски държави формират Европейската икономическа общност през 1957 г. Шест години по-късно, в реч пред ирландския Dáil, бившият президент на САЩ Джон Ф. Кенеди призовава за "Съединени европейски щати", призовавайки лидерите да формират "политическа федерация на Европа, не като съперник на Съединените щати, а като партньор".

В следващите десетилетия Европейският съюз, който официално е създаден през 1992 г., масово разширява членството си до 28 държави и над 500 милиона граждани, а дори след Брекзит той има 27 държави и 450 милиона граждани. Съюзът прави огромния скок, като премахва граничния контрол между някои държави през 1995 г., въвежда единна валута, еврото, през 1999 г. и с течение на времето създава Шенгенската зона за свободно пътуване.

Но дотук стигат нещата. Визията на Кенеди за "Съединени европейски щати" се сблъсква стремглаво с национализма на лидери като френския Шарл дьо Гол, който е известен с това, че залива студена вода с перспективата за европейски федерализъм.

"Държавите, веднъж създадени, имат свое собствено съществуване, което не може да бъде разпуснато. Те са необратимо индивидуални", пише той в своите "Мемоари на надеждата", публикувани през 1970 г.

Макар че подкрепят разширяването, европейските лидери последователно се съпротивляват на предприемането на каквито и да е стъпки, които биха превърнали ЕС в истинска федерация – а именно интегрирана армия и съюз за фискални трансфери, където данъчните ресурси се преразпределят безпроблемно. Дори след пандемията от COVID-19, при която столиците на ЕС централизираха аспекти на здравната политика в Брюксел, и пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, което доведе до известна централизация на отбранителната политика, настроението, което сега преобладава сред европейските лидери, е "еврореализъм" - код за "не опитвайте нищо лудо, това само ще помогне на крайната десница".

Дори Макрон, който дойде на власт през 2017 г. във Франция с твърдо проевропейска кампания, изглежда се е поддал на преобладаващото настроение.

Марио Драги, бивш италиански премиер и бивш ръководител на централната банка, когото много федералисти изтъкват като свой талисман, признава това. Предвид широко разпространеното нежелание за разклащане на лодката, той заяви в реч през октомври, че Европа трябва да възприеме "прагматичен федерализъм", т.е. коалиции от държави със сходно мислене, действащи съвместно по конкретни области от интерес, вместо големи скокове напред.

Напускащият министър на външните работи на Чехия, Ян Липавски, определи настоящото отношение сред лидерите на ЕС като "неидеалистично" в скорошно интервю за POLITICO. Няколко дни по-късно министърът на отбраната на Белгия отхвърли идеята за европейска армия.

"Всеки, който вярва в европейска армия, продава въздушни замъци", каза той пред местния информационен сайт Humo.

Битки на подгрупите в Reddit

И все пак се случва така, че въздушните замъци - т.е. големи скокове напред - са точно това, което искат младите поддръжници на Европа, и им е писнало да чуват, че са твърде идеалистични.

"Прекият избор на председател на комисията е абсолютно необходим. Докато това не се случи, ЕС няма да получи повече доверие", на мнение е притежателят на акаунта в European Challenges.

Савал казва, че младите европейци копнеят за политици, които могат да формулират стратегическа визия за това накъде се движи Европа, вместо да водят вътрешнополитическата битка на деня.

"Има дългосрочна визия, но никой не я продава", обяснява тя, отбелязвайки, че членството в нейната група е нараснало с 6% през 2024 г. до 10 000.

През октомври, заедно с други профедералистки групи, тя възобнови Комитета за действие за Съединени европейски щати, който беше в пасивно състояние от десетилетия. Ключов двигател за новите привърженици беше търговското споразумение между ЕС и САЩ, подписано от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Търнбери, Шотландия, което беше широко критикувано като унижение за блока.

"Беше разочароващо, защото силата на Европа беше нейният търговски мандат. Меката сила беше търговията", казва Савал.

Други профедералистки или паневропейски групи отчитат подобен скок в членството. Ave Europa - федералистка група, основана през март тази година, която се описва като "центристко-дясно", е придобила 400-500 членове от създаването си. Членът на борда Никодем Скробиш написа, че напрегнатата среща в Овалния кабинет миналия февруари между украинския президент Володимир Зеленски и Тръмп, на която Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс смъмриха госта си, е стимулирала създаването на групата.

"Вълна от европатриотизъм заля континента в знак на противопоставяне на опитите на Тръмп да унижи нашия континент", пише той в съобщение до POLITICO. "Последвалите търговски и тарифни спорове допълнително показаха, че Европа вече не може да разчита на други, за да защитава интересите си; и с всяка атака на MAGA срещу Европа виждахме нова вълна от новобранци, които да засилват редиците ни."

Не всички проевропейци обаче споделят една и съща пътна карта.

"Мисля, че терминът "европейски федерализъм" е просто неуместен за днешното време. Европа вероятно ще се насочи към по-голяма централизация и ще прилича повече на някакъв вид конфедерация", казва Алекс Асгари, 25-годишен чешко-американски лобист във Вашингтон, окръг Колумбия, който преди това е работил като републикански помощник в Камарата на представителите на САЩ.

Всъщност федералистите далеч не са политически хомогенна група. Няколко мемета-воини казват, че в мрачните кътчета на федералистките подгрупи и чат стаи в Reddit се води идеологическа битка между широко центристки хора, които вярват в засилването на силата на съществуващите брюкселски институции, и крайнодесни хора, които мразят Брюксел, но въпреки това искат Европа да се утвърди на световната сцена. Големият разделител е политиката на идентичността и миграционната политика: крайнодесните групи са склонни да си представят Европа като културно и етнически хомогенна "империя" - тоест, бяла и християнска, за предпочитане католическа - която държи чужденците навън.

"Ограничавам потенциалното членство до държави, които имат латиноевропейски модел на социален живот... само цивилизационно хомогенна държава има право да функционира стабилно", казва потребителят на акаунт на име Sacrum Imperium, 30-годишен студент по право.

Потребителят също изразява скептицизъм относно Брюксел, като се застъпи за ограничени компетенции на институциите на ЕС.

"Оптималното разделение на компетенциите трябва да предвижда задачи на европейско ниво само тези, които са необходими и не могат да бъдат изпълнени на национално ниво", добавя той.

Европа или провал

За Де Век въпросът не е, че тези млади европейци не са на едно мнение, а че тяхната отправна точка е Европа, а не вътрешнополитическият дебат на Франция, Германия или която и да е друга държава членка на ЕС. Това бележи дълбока промяна в сравнение с 2016 г., когато вотът на Великобритания за напускане на Европейския съюз беше широко възприеман като предвестник на други излизания от ЕС, а евроскептичните политици, вариращи от Марин льо Пен от Франция до Себастиан Курк от Австрия и Герт Вилдерс от Нидерландия, доминираха заглавията.

Всъщност, голям фактор, свързващ проевропейските онлайн потребители, е тяхната младост. Въпреки че всички казват, че са под 35 години, тези европейци може би са били свидетели на последния голям скок на евроидеализма в началото на века, когато еврото беше въведено в няколко страни, а откровено проевропейският филм "Испанският апартамент" (първоначално L’Auberge Espagnole) рекламираше европейската студентска програма "Еразъм" като идеален начин за намиране на любов. Но всички те са преминали през това, което дойде след този период на оптимизъм: тероризъм, ръст на миграцията, възход на крайнодесни партии в цяла Европа и, по-скоро, агресивния експанзионизъм на Русия и краха на водения от САЩ ред след Втората световна война.

Подобни сътресения, съчетани с други проблеми, като смазващ икономически спад и застаряващо население, изобразиха Европа като жертва или поне губеща страна в съзнанието на много младежи. Това е чувство, срещу което тези хора се бунтуват, и което може да подхрани възхода на ново поколение от много по-европейски настроени, ако не и откровено федералистки, политици през следващите години.

Засега все още популистите и техните любими съперници, центристи като френския Макрон, продължават да заемат важни роли. През последното десетилетие крайнодесни лидери печелеха избори, ставаха министър-председатели в Австрия и Италия или политически "кралесъздатели", както беше в случая с холандския крайнодесен лидер Герт Вилдерс през 2023 г. Премиерът на Унгария Виктор Орбан е на власт от 2010 г., позиционирайки се като заклет противник на институциите на ЕС, базирани в Брюксел.

Но реалността е, че за разлика от 2016 г., когато Европа се страхуваше от вълна от "излизания" в стил Брекзит, никой от тези лидери сега не се застъпва за изтеглянето на страната си от блока. В скорошен разговор с POLITICO политическият директор на Орбан заяви, че въпреки остри критики към ЕС в сегашната му конфигурация, Будапеща все още вижда мястото си здраво в ЕС.

"Искаме да сме вътре. Ние сме част от клуба", каза помощникът Балаш Орбан (без роднинска връзка).

По подобен начин, популисткият новоизбраният премиер на Чехия Андрей Бабиш, макар и да не е фен на Брюксел, стигна дотам, че да изключи референдум за членството на страната си в ЕС или НАТО в правителствената си програма.

Може ли това да е първият намек за тектонична промяна в европейската политика? "Аве Европа", групата, основана през март, планира да издигне кандидати на следващите избори за Европейски парламент. "Волт Европа", паневропейска федералистка партия, спечели пет места на последните избори за Европейски парламент и сега има 30 национални клона както в ЕС, така и извън него. За да станат много по-големи, такива партии биха се възползвали от промяна в правилата на Европейския парламент, която би позволила на кандидатите да се състезават за редица места в целия ЕС в транснационални кампании, за разлика от сегашната система, при която кампаниите са национално обвързани - промяна, която Савал от "Младите федералисти" посочва като политически приоритет "№ 1" на своята група.

Но за да се превърне в реалност, това ще трябва да бъде прието от настоящите лидери на ЕС, които не са проявили голям интерес през последните години. Съединените европейски щати може да не се превърнат в реалност през следващите няколко месеца или дори години. Но онлайн поддръжниците им са решени да приближат този хоризонт.

