Лавров: Африка е един от стълбовете на зараждащия се многополюсен световен ред

Африканският континент се превръща в един от стълбовете на зараждащия се многополюсен световен ред и ще играе все по-значима роля в световната политика. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това на заседание на Съвета на ръководителите на руските региони към Министерството на външните работи.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
„В контактите си с нашите африкански приятели сме свидетели на това, което бих нарекъл второ пробуждане на Африка. От получаване на политическа независимост, те искат да се насочат към управление на своите ресурси и богатство предимно в национални интереси, като същевременно остават отворени за международно сътрудничество“, отбеляза Лавров. „Тази тенденция потвърждава, че африканският континент вече е и ще продължи да бъде стълб на зараждащия се многополюсен световен ред и ще играе все по-значима роля в световната политика, икономика и финанси.“