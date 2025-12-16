IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лавров: Африка е един от стълбовете на зараждащия се многополюсен световен ред

Ще играе все по-значима роля в световната политика, посочи той

16.12.2025 | 20:15 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ EPA

Африканският континент се превръща в един от стълбовете на зараждащия се многополюсен световен ред и ще играе все по-значима роля в световната политика. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това на заседание на Съвета на ръководителите на руските региони към Министерството на външните работи.

„В контактите си с нашите африкански приятели сме свидетели на това, което бих нарекъл второ пробуждане на Африка. От получаване на политическа независимост, те искат да се насочат към управление на своите ресурси и богатство предимно в национални интереси, като същевременно остават отворени за международно сътрудничество“, отбеляза Лавров. „Тази тенденция потвърждава, че африканският континент вече е и ще продължи да бъде стълб на зараждащия се многополюсен световен ред и ще играе все по-значима роля в световната политика, икономика и финанси.“

