Лавров: Африка е един от стълбовете на зараждащия се многополюсен световен ред

Африканският континент се превръща в един от стълбовете на зараждащия се многополюсен световен ред и ще играе все по-значима роля в световната политика. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това на заседание на Съвета на ръководителите на руските региони към Министерството на външните работи.

„В контактите си с нашите африкански приятели сме свидетели на това, което бих нарекъл второ пробуждане на Африка. От получаване на политическа независимост, те искат да се насочат към управление на своите ресурси и богатство предимно в национални интереси, като същевременно остават отворени за международно сътрудничество“, отбеляза Лавров. „Тази тенденция потвърждава, че африканският континент вече е и ще продължи да бъде стълб на зараждащия се многополюсен световен ред и ще играе все по-значима роля в световната политика, икономика и финанси.“