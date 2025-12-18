IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

По оценки на американски медии при операциите дотук са убити над 90 души

18.12.2025 | 07:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Американската армия съобщи, че е нанесла удар по лодка, използвана за наркотрафик, в международни води в източната част на Тихия океан. Убити са четирима души, съобщиха агенциите.

Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ) написа в социалната мрежа "Екс", че плавателният съд се е движел "по познат маршрут за наркотрафик в Източния Пасифик и е извършвал наркотрафикантска дейност". Данните не могат да бъдат проверени чрез независим източник.

Според САУТКОМ четиримата души са убити при "летален кинетичен удар". Военните разпространиха кратък видеозапис, за който посочиха, че показва атаката. Първо се виждат кадри от въздуха на самия удар, а след това и на горящия съд.

Свързани статии

От септември силите на САЩ многократно атакуваха съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан, за които съобщиха, че пренасят наркотици и че са ударени въз основа на разузнавателни сведения. Военните не са показали публично доказателства в подкрепа на твърденията си.

По оценки на американски медии при операциите дотук са убити над 90 души. Правителството на САЩ определя ликвидираните лица като наркотрафиканти и "терористи", но тези акции предизвикаха остри критики.

Правозащитни експерти от ООН казаха, че тези операции може да нарушават международното право, и определиха тези убийства като незаконни екзекуции без съд и присъда, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

саш лодка
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem