IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 131

Руски войници си "купуват правото да останат живи": Плащат по $500 да не ги пратят на фронта

Онези, които не плащат, влизат в месомелачката

18.12.2025 | 21:30 ч. 27
Снимки: Getty

Снимки: Getty

Руските войници плащат на командирите си, за да избягват участие в бойни действия на Запорожкия фронт, според партизанското движение ATESH, което споделя информация от свой агент в 247-ма десантно-щурмова бригада на 18 декември.

Изглежда, че група войници в бригадата са сформирали система, при която плащат 50 000 рубли (приблизително 525 долара) в брой на своите командири всеки месец. В замяна те са държани далеч от фронтовата линия и са назначени на задачи в щаба или на фалшиви вътрешни назначения.

Въпреки това, документите им все още ги маркират като "на бойно дежурство", което им позволява да получават пълно заплащане и обезщетения, въпреки че всъщност не участват в бойните действия.

От друга страна, тези, които отказват да плащат, са изпращани на фронтовата линия, независимо от състоянието им - дали са ранени, страдат от сътресения или не са имали почивка или ротации.

"Ако плащаш, оставаш. Ако не, се биеш", са заявили командирите, според ATESH.

Свързани статии

Както съобщава движението, това е създало усещането, че е възможно да се "купи" правото да останеш жив.

Тази ситуация вече не е скрита в рамките на поделението и "специалните" лесно се разпознават: те спят отделно, хранят се отделно и имената им се появяват в бойните дневници, въпреки че никога не се виждат на фронта.

"Тази измама създава омраза и отчуждение, подкопава дисциплината и напълно разрушава доверието в командването", заключи ATESH.

По-рано беше съобщено, че руските войници все по-често се преструват на болни, за да избегнат бой, като броят на подобни случаи нараства, особено след слуховете за предислоциране на войски в посока Покровск.

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година?

Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година
Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят
Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай
Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин
Срещата между Путин - Тръмп
Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем
Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа
Скандалът с корупция в Украйна
Убийството на Чарли Кърк в САЩ
Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен
Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV
Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини
Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората
Общо 2335 гласа

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия армия войници Запорожие фронт Войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem