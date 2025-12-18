Руските войници плащат на командирите си, за да избягват участие в бойни действия на Запорожкия фронт, според партизанското движение ATESH, което споделя информация от свой агент в 247-ма десантно-щурмова бригада на 18 декември.

Изглежда, че група войници в бригадата са сформирали система, при която плащат 50 000 рубли (приблизително 525 долара) в брой на своите командири всеки месец. В замяна те са държани далеч от фронтовата линия и са назначени на задачи в щаба или на фалшиви вътрешни назначения.

Въпреки това, документите им все още ги маркират като "на бойно дежурство", което им позволява да получават пълно заплащане и обезщетения, въпреки че всъщност не участват в бойните действия.

От друга страна, тези, които отказват да плащат, са изпращани на фронтовата линия, независимо от състоянието им - дали са ранени, страдат от сътресения или не са имали почивка или ротации.

"Ако плащаш, оставаш. Ако не, се биеш", са заявили командирите, според ATESH.

Както съобщава движението, това е създало усещането, че е възможно да се "купи" правото да останеш жив.

Тази ситуация вече не е скрита в рамките на поделението и "специалните" лесно се разпознават: те спят отделно, хранят се отделно и имената им се появяват в бойните дневници, въпреки че никога не се виждат на фронта.

"Тази измама създава омраза и отчуждение, подкопава дисциплината и напълно разрушава доверието в командването", заключи ATESH.

По-рано беше съобщено, че руските войници все по-често се преструват на болни, за да избегнат бой, като броят на подобни случаи нараства, особено след слуховете за предислоциране на войски в посока Покровск.

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

Общо 2335 гласа