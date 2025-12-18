Руските войници плащат на командирите си, за да избягват участие в бойни действия на Запорожкия фронт, според партизанското движение ATESH, което споделя информация от свой агент в 247-ма десантно-щурмова бригада на 18 декември.
Изглежда, че група войници в бригадата са сформирали система, при която плащат 50 000 рубли (приблизително 525 долара) в брой на своите командири всеки месец. В замяна те са държани далеч от фронтовата линия и са назначени на задачи в щаба или на фалшиви вътрешни назначения.
Въпреки това, документите им все още ги маркират като "на бойно дежурство", което им позволява да получават пълно заплащане и обезщетения, въпреки че всъщност не участват в бойните действия.
От друга страна, тези, които отказват да плащат, са изпращани на фронтовата линия, независимо от състоянието им - дали са ранени, страдат от сътресения или не са имали почивка или ротации.
"Ако плащаш, оставаш. Ако не, се биеш", са заявили командирите, според ATESH.
Както съобщава движението, това е създало усещането, че е възможно да се "купи" правото да останеш жив.
Тази ситуация вече не е скрита в рамките на поделението и "специалните" лесно се разпознават: те спят отделно, хранят се отделно и имената им се появяват в бойните дневници, въпреки че никога не се виждат на фронта.
"Тази измама създава омраза и отчуждение, подкопава дисциплината и напълно разрушава доверието в командването", заключи ATESH.
По-рано беше съобщено, че руските войници все по-често се преструват на болни, за да избегнат бой, като броят на подобни случаи нараства, особено след слуховете за предислоциране на войски в посока Покровск.