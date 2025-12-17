Втора фронтова линия: Работниците на украинската електроцентрала извършват ремонти под руски атаки

"Интересно чувство е по време на въздушна атака. Опасност, опасност и отново опасност", казва Юрий, украински енергиен работник, от контролния център на пострадалата от войната топлоелектрическа централа.

Юрий работи за ДТЕК, най-голямата частна енергийна компания в Украйна, като ръководител на смяна в отдела за турбинни котли. Фамилията му, както и името на централата и местоположението ѝ, не могат да бъдат разкрити от съображения за сигурност.

Компанията е претърпяла шест масови руски атаки от октомври насам, включително срещу топлоелектрическата централа, където работи Юрий. Докато други служители се скриват по време на атаки, някои, като него, трябва да останат в запълнената с чували с пясък контролна зала, за да гарантират безопасната работа на централата.

"Доста е трудно да се работи в такива условия, но е необходимо“, каза той пред Kyiv Independent по време на посещение на място в централата на 5 декември.

Юрий е един от 55 хиляди служители на ДТЕК, изправени пред продължаващата брутална и систематична кампания на Русия за унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна. Топлоелектрическите централи, които преобразуват топлината в електричество, са представлявали 23,5% от производството на електроенергия в Украйна преди войната и са една от основните цели на Русия.

Миналата година руски удари унищожиха 90% от производството на топлоелектрическа енергия на ДТЕК до лятото.

Тази година нито ДТЕК, собственост на най-богатия човек в Украйна Ринат Ахметов, нито Министерството на енергетиката разкриха точно колко лоша е енергийната ситуация. Но служителите в централата казаха пред Kyiv Independent, че атаките стават все по-лоши.

Масовите атаки срещу енергийни съоръжения, които Русия започна през октомври 2022 г., причиняват прекъсвания на електрозахранването в цялата страна, оставяйки милиони украинци на тъмно. С падането на температурите, продължителните прекъсвания на електрозахранването и отоплението тласкат Украйна на ръба на кризата, особено за възрастните и уязвимите хора, съобщи ООН на 9 декември.

Ударите не просто причиняват прекъсвания на електрозахранването – те отнемат животи. В топлоелектрическите централи на ДТЕК руските атаки са убили петима служители и са ранили 62 от началото на пълномащабното нахлуване. Това е изключително рискована и изтощителна работа, но служителите все още се появяват всеки ден.

"За нас това е втора фронтова линия.Чувстваме отговорността да донесем топлина и светлина на хората. Опитваме се хората да усещат прекъсванията на електрозахранването възможно най-малко“, каза Виталий, старши оператор в централата.

Апокалиптични сцени

Самата централа наподобява апокалиптичните сцени на много фронтови градове. Няколко изгорели коли са разпръснати по паркинга, а почти всички прозорци са счупени или заковани с дъски. Покривът и стените на основното съоръжение бяха разкъсани при директни удари, разпръсквайки отломки навсякъде.

Ремонтният екип чука и заварява гигантския стоманен корпус на централата, докато зашива скъпоструващите щети. ДТЕК похарчи 161 милиона долара за възстановяване на своите топлоелектрически централи през първите 10 месеца на годината.

Около ремонтния екип лежаха повредени тръби и овъглено оборудване, включително трансформатори, които Украйна отчаяно набавя от други страни, за да замени изчерпващите се запаси. Тъй като стачките не показват признаци на отслабване, ДТЕК наскоро отново се обърна към партньори за доставки на по-важно оборудване.

Честно казано, боли да се гледа. Преди тук беше толкова красиво, толкова чисто“, каза Виталий.

Подобно на много от работниците, той е прекарал десетилетия в централата и не може да си представи да напусне, дори ако атаките се влошат.

Ракети и дронове

Но това не означава, че служителите са свикнали с ударите. Гледката на ракетите и дроновете, които се разбиват в завода, поразява нервната система, каза Дмитро, един от ръководителите на отдели в завода. Първото нещо, за което мисли, са колегите му, много от които са приятели, и дали са в безопасност.

"След това мислиш за оборудването и за това колко работа ще е необходима, за да се възстанови“, добави той.

След последната атака той и колегите му веднага грабнаха кофи и лопати, за да разчистят развалините. Това е брутален цикъл на разрушения и ремонти, но ако служителите си тръгнат, централата ще спре и токът ще спре.

ДТЕК вече знае какво е това чувство. Компанията загуби две от своите топлоелектрически централи заради руска окупация, включително централата в Курахово в Донецка област, в началото на тази година.

Москва иска да затвори и тази централа и да прогони украинците в мрак, каза Дмитро. Той се готви за още атаки, но се чувства обвързан от дълга си да продължи работата, която върши от 20 години.

"Дали си върша работата или не, определя живота на много украинци. Не искаме да живеем в мрак. Искаме да е топло и светло у дома. И това зависи от нас“, каза той.

