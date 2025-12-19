Артилерия K9 срещу Русия: Полша финализира доставката на 212 южнокорейски гаубици

16-та механизирана дивизия на полската армия обяви предаването на последните 12 самоходни гаубици K9A1 Thunder на своята 1-ва Мазурска артилерийска бригада, с което завърши доставките по първия изпълнителен договор за доставка на 212 от системите от Южна Корея.

Договор за $2,4 милиарда за доставката на тези системи беше подписан на 26 август 2022 г. и включваше боеприпаси, логистична поддръжка, обучителни пакети и обучение на симулатори за полски персонал. През тази година Полша се очерта като водещ клиент за южнокорейско въоръжение, подхранвайки спекулациите, че източноазиатската държава може да се превърне във втория по големина износител на отбранително оборудване в света, за да оспори дългогодишната позиция на Русия. Южна Корея е ценена като доставчик не само поради често превъзходните възможности на оборудването си в сравнение със западните алтернативи, но и поради много по-големите си производствени възможности, което ѝ позволява бързо да доставя въоръжение, пише MWM.

Южнокорейската промишленост успя да ускори доставката на първите 48 гаубици K9, като ги изтегли от запасите на армията на Република Корея, след което те бяха модернизирани до стандарта K9A1 и доставени на полската армия. Външните заеми покриха приблизително 70 процента от общите разходи, свързани с полските поръчки за отбрана от Южна Корея през 2022 г., като други големи придобивания включваха основни бойни танкове K2 , леки изтребители FA-50 и ракетни артилерийски и балистични ракетни системи Chunmoo, което направи Полша най-големият чуждестранен потребител на въоръжение от източноазиатската държава. Доставките на нови гаубици и танкове в частност изиграха ключова роля, като позволиха на Полша да изтегли от употреба по-старо оборудване, като танкове T-72, PT-91 и Leopard 2A4, които бяха бързо дарени на украинската армия. Мащабното участие на полски подразделения на контрактори в конфликта подхрани спекулациите, че това изтеглено от употреба оборудване може да се използва от полски персонал за борба с руските сили.

Гаубици K9 са разпределени в множество формирования,

като първите 72 K9, доставени до юни 2024 г., служат в три батальона, а именно 1-ва Мазурска артилерийска бригада, 21-ва Подхалска стрелкова бригада и 18-ти артилерийски полк. Южнокорейската индустрия значително разшири производствените темпове както на K9, така и на танка K2, специално за да отговори на полското търсене, въпреки че броят на други клиенти, които правят по-малки поръчки за системите, също нарасна бързо. Доставките на K2 през 2025 г. са били три пъти по-големи от предходната година, като 96 танка са достигнали до полската армия, за да завършат поръчка за 180 от машините, което позволява договор за още 180 да бъде финализиран през юли . Като износител на отбранителна продукция, Южна Корея е водещ бенефициент от избухването на пълномащабна война между Русия и Украйна през 2022 г., тъй като западните производители на отбранителна продукция не са могли да се конкурират с възможностите и графиците за доставка на нейното оборудване.

K9 е особено популярна в Европа и наскоро се очерта като фаворит за избора на нова артилерийска система от шведското Министерство на отбраната, докато Румъния има поръчани системи, а Финландия, Норвегия, Полша, Турция и Естония вече ги разполагат. Автоматичната система за управление на снарядите и набиване на системата, скорострелността от шест снаряда в минута и способността ѝ да стреля по различни траектории в кратка последователност я отличават от повечето конкурентни системи. Подобреният вариант K9A1 има подобрени системи за управление на огъня и компютърни операционни системи, което позволява на системата да стреля без да работи основният си двигател, за намален разход на гориво, намалени нужди от поддръжка и по-висока степен на прецизност, използвайки както INS, така и GPS насочване. Новите боеприпаси с удължен обсег също подобриха обсега на системата до 54 километра. Конкурентната немска Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), за разлика от нея, е изправена пред по-дълги производствени срокове и е страдала от много сериозни проблеми с производителността, когато е била разположена от украинската армия, включително показва значително „износване“ и бързо се поврежда само след месец бойна употреба.