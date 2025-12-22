15 г. след Фукушима: Япония рестартира най-голямата атомна електроцентрала в света

Японските власти одобриха решение за рестартиране на най-голямата атомна електроцентрала в света, която е в пауза повече от десетилетие след ядрената катастрофа във Фукушима, в ключов момент, тъй като страната се стреми да измести енергийните си доставки от изкопаеми горива.

Въпреки нервността на много местни жители, префектурното събрание на Ниигата, дом на централата Кашивазаки-Карива, одобри в понеделник законопроект, който дава възможност на комуналната компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) да рестартира един от седемте реактора на централата.

Компанията планира да пусне отново в експлоатация реактор № 6 около 20 януари, съобщи японската обществена телевизия NHK, цитирана от CNN.

Япония предприе предпазлив подход към ядрената енергия, откакто масивно земетресение с магнитуд 9,0 и цунами през 2011 г. предизвикаха ядрена авария в електроцентралата Фукушима Дайичи. Това беше най-тежката ядрена катастрофа в света след Чернобил през 1986 г.

След бедствието Япония затвори всичките си 54 атомни електроцентрали, включително Кашивазаки-Карива, която се намира в крайбрежния и пристанищен район Ниигата, на около 320 километра северно от Токио на главния японски остров Хоншу.

Оттогава Япония рестартира 14 от 33-те ядрени реактора, които все още работят, според Световната ядрена асоциация.

Атомната централа Ниигата ще бъде първата, която ще отвори отново под ръководството на TEPCO, компанията, която управляваше електроцентралата Фукушима Дайичи. Тя се опитва да увери жителите, че планът за рестартиране е безопасен.

Преди бедствието във Фукушима, ядрените реактори на Япония осигуряваха около 30% от електроенергията на страната. Оттогава Япония увеличи зависимостта си от скъпи вносни изкопаеми горива, включително въглища и газ, за ​​да захранва страната и да поддържа осветлението работещо.

Около 60–70% от производството на електроенергия в Япония идва от вносни изкопаеми горива, които струваха на страната около 10,7 трилиона йени (68 милиарда долара) само миналата година.

Японският премиер Санае Такаичи, който встъпи в длъжност преди два месеца, е силен поддръжник на ядрената енергия и настоява за съживяване на парализираната индустрия, за да се намалят разходите и да се справят с инфлацията и стагниращата икономика.