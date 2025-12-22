Украински партизани запалиха два руски изтребителя в Липецка област

Украински партизани подпалиха два руски изтребителя Су-30 по време на операция в нощта на 21 декември в Липецка област на Русия, съобщи украинското военно разузнаване (HUR) на 22 декември. Атаката е била насочена към летище близо до град Липецк, на около 340 километра от украинската граница, и е причинила запалването на два военни самолета, съобщава Kyiv independent.

HUR първоначално съобщи, че Су-30 и Су-27 са били повредени при атаката, но по-късно уточни, че става въпрос за два Су-30.

Операцията е успешна след внимателно проучване на маршрутите за патрулиране и графиците на охраната, което е позволило на оперативния агент да се промъкне във военния обект, да атакува руски изтребители в хангара и да напусне летището незабелязано.

Планирането на операцията е отнело две седмици и е била извършена от "представител на движението за съпротива“ срещу руското правителство, според HUR.

Украинското военно разузнаване оцени стойността на повредения самолет на до 100 милиона долара.

Су-27 е руски двумоторен изтребител, проектиран за въздушно превъзходство, докато Су-30 е двуместен, многоцелеви вариант с по-голям обсег и подобрена авионика за мисии въздух-въздух и въздух-земя.

Русия използва тези изтребители над Украйна главно за въздушни патрули, прихващане на украински самолети и подкрепа на смъртоносни удари срещу съседната страна.

Украйна рутинно извършва операции в окупираните от Русия територии и в самата Русия, за да отслаби руските военни способности.

На 20 декември украински дронове удариха два руски изтребителя Су-27 на военното летище Белбек в окупирания от Русия Крим.

Ударът допълнително увеличава щетите на Украйна върху руските военновъздушни сили, като общо 432 самолета са унищожени от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г., според Генералния щаб на Украйна.