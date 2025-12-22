IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин се срещна с президента на Киргизстан

Той обсъди с колегата си Садир Жапаров двустранното сътрудничество

22.12.2025 | 19:07 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров имаше вчера разговори с руския си колега Владимир Путин в Санкт Петербург в рамките на работно посещение в Руската федерация, съобщи киргизстанската новинарска агенция КАБАР. 

Двамата държавни глави обсъдиха актуални въпроси от двустранния дневен ред, включително търговско-икономическото, финансовото, културното и хуманитарното сътрудничество, както и теми, свързани с миграцията. Те изразиха удовлетворение от постигнатото високо равнище на стратегическо партньорство и съюзнически отношения между Киргизстан и Русия.

Садир Жапаров отбеляза, че срещата се е състояла скоро след държавното посещение на Владимир Путин в Киргизстан през ноември, и подчерта устойчивия характер на киргизстанско-руския диалог.

Жапаров изрази увереност, че разговорите са дали възможност за задълбочено обсъждане на въпросите на стратегическото партньорство и съюзничеството в интерес и на двете страни.

От своя страна Владимир Путин благодари на Садир Жапаров за съдържателната програма и топлата атмосфера на неотдавнашното си държавно посещение в Киргизстан.

Руският президент подчерта, че тези разговори дават възможност да бъдат обсъдени актуални въпроси на двустранното сътрудничество, и изрази увереност, че ще проведе съдържателни дискусии с колегите си от Евразийския икономически съюз относно перспективите за развитие на търговските и икономически връзки.

В навечерието на празниците лидерите на Киргизстан и Русия размениха новогодишни поздравления и пожелаха на народите на двете държави стабилност и траен просперитет, пише БТА.

