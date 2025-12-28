IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Десетки задържани в Париж, след като палиха фойерверки край Айфеловата кула

Няма пострадали

28.12.2025 | 07:00 ч. Обновена: 28.12.2025 | 07:00 ч. 6
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Десетки хора бяха задържани, след като хвърляха димки и пиротехнически изделия в центъра на Париж, съобщиха френски медии, цитирани от ДПА.

Както се твърди, групата е била арестувана на известния площад "Трокадеро", близо до Айфеловата кула във френската столица.

По данни на телевизия БФМ служителите на реда се намесили, след като фойерверките били забелязани на кадри от охранителни камери. Както се съобщава, около 40 души са задържани.

По данни на вестник "Паризиен" никой не е пострадал при случилото се.

Полицията е започнала разследване, съобщи БФМТВ.

десетки задържани фойерверки Айфеловата кула
