Силни бури в Испания, един човек е загинал, а двама се издирват

Един човек е загинал, а още двама се издирват след силни бури в Испания. Близо 40 души са евакуирани в района на Валенсия заради риск от преливане на дере. Тялото на загиналия мъж е открито в река Фахала в провинция Малага. Екипи на Гражданската гвардия издирват още един човек, който е бил с него. Двамата мъже са пътували в микробус, който е намерен празен в коритото на реката.

Междувременно продължава издирването на трети човек, изчезнал в провинция Гранада. Той е бил отнесен от течението на потока, докато се е опитвал да го прекоси с мотоциклет с приятел. Регионалното правителство на Валенсия изпрати съобщение чрез системата ES-Alert до мобилните телефони на жителите по южното крайбрежие на провинцията. Предупреждението е за риск от наводнения с призив да не влизат в речни корита или дерета и да избягват пътувания, съобщава БНР.

Гражданската гвардия е извършила превантивна евакуация на 38 души в град Пуебла Ларга в провинция Валенсия поради риск от преливане на близко дере. Хората са временно настанени в Младежкия център на града, където получават необходимата помощ. Проливните дъждове доведоха до отклоняване на множество полети на летището във Валенсия и спирането на влаковете по една от линиите на метрото в града. Близо дузина пътища също са били затворени. В рамките на 12 часа в различни части на провинцията са паднали над 230 литра на квадратен метър.