Тръмп се хвали: Закрих 271 000 федерални работни места

Доналд Тръмп, който години наред се представя като "президент на работниците" и защитник на "средната класа", е премахнал стотици хиляди федерални работни места.

В публикация в Truth Social от 26 декември 79-годишният Тръмп сподели екранна снимка на пост в X от акаунта White House Rapid Response, в който се подчертава, че броят на позициите във федералното правителство на САЩ е на най-ниското си ниво от 2014 г. насам. По данни в публикацията са били закрити общо 271 000 работни места.

"Обещанията са дадени, обещанията са изпълнени", гласи съобщението на White House Rapid Response - акаунт, който заявява, че подкрепя "America First дневния ред на Тръмп и държи фалшивите новини отговорни". В собствената си публикация в Truth Social Тръмп приветства съкращенията с думите: "Големи новини за САЩ!"

Тръмп беше избран за президент през ноември 2024 г., след като победи Камала Харис. Постът не му е непознат, защото го заема между 2017 и 2021 г., когато спечели изборите през 2016 г. срещу Хилари Клинтън, но при опита си за преизбиране през 2020 г. загуби от Джо Байдън.

След победата си през 2024 г. Тръмп привлече Илон Мъск в Овалния кабинет като съръководител на Департамента за правителствена ефективност (DOGE) - структура, създадена с цел мащабни съкращения в части от правителството, които администрацията му определя като ненужни.

Самият Тръмп по-рано заявяваше, че целта на DOGE е "по-малко правителство, повече ефективност и по-малко бюрокрация", и подписа указ, според който организацията трябваше да съществува до юли 2026 година. През ноември обаче директорът на Office of Personnel Management Скот Купор заяви, че DOGE "не съществува" и вече не е "централизирана структура", според информация на Reuters.

Още преди това Илон Мъск обяви, че напуска правителствената си роля в DOGE през май, малко след като публично разкритикува бюджетната законодателна програма на Тръмп.

По данни на Бюрото по трудова статистика нивото на безработица в Съединените щати към ноември е 4,6%, като 7,8 милиона души са без работа. За сравнение, година по-рано безработицата е била 4,2%, а броят на безработните - 7,1 милиона.

Докато заетостта в здравеопазването и строителството е нараснала през ноември, федералните служители продължават да губят работните си места, пише People.

Междувременно последното проучване на YouGov/Economist показва, че едва 39% от американците одобряват начина, по който Тръмп управлява страната. 57% изразяват неодобрение, а 4% заявяват, че не са сигурни.