Лавров: ЕС се опитва да подкопае усилията на Тръмп, като атакува руски активи

Западът изопачава международното право в ситуацията в Украйна

17.12.2025 | 21:20 ч. 14
Снимка: БГНЕС/ EPA

Европейският съюз (ЕС) се опитва да подкопае усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на украинския конфликт, като посегателства върху суверенните активи на Русия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след разговори с иранския външен министър Абас Арагчи, предава ТАСС.

"Осъдихме практиката на използване на едностранни принудителни мерки, които подкопават международното право. Това е особено очевидно сега на фона на украинската криза, когато Европа се опитва да подкопае конструктивните стремежи на администрацията на Доналд Тръмп, включително чрез превишаване на всички мислими норми и принципи, действащи до момента в международните икономически и финансови отношения, и чрез посегателство върху собственост, която Западът наскоро обяви за неприкосновена“, каза Лавров.

По думите му, Западът изопачава международното право в ситуацията в Украйна.

"Русия очаква Генералният секретар на ООН да попречи на Запада да го използва за егоистични цели срещу Иран", заяви още Лавров.

Лавров Русия Украйна война Африка ЕС
