Пътници блокирани под Ламанша, спря тока на Eurostar

Британците, пътуващи между Обединеното кралство и Франция преди Нова година, се сблъскаха с голям хаос в пътуването днес след повреда в надземното електрозахранване на тунела под Ламанша.

Eurostar спря всички влакове между Лондон, Париж, Амстердам и Брюксел до второ нареждане поради проблема, който беше утежнен от повреда на влак Le Shuttle.

Предполага се, че стотици пътници са заседнали във влакове в тунела, който свързва Обединеното кралство с Франция, докато други са се сблъскали със закъснения на гарите в Лондон и чужбина, съобщава Daily mail.

Пътниците бяха предупредени да очакват сериозни закъснения и анулиране в последния момент, като Eurostar настоятелно посъветва всички да отложат пътуването си за друга дата.

Шофьорите също бяха блокирани на терминалите на Le Shuttle от двете страни на Ламанша, с три часа и половина закъснения от страна на Обединеното кралство и два часа от френската страна.

Пътниците споделиха преживяванията си в X, като един от тях написа: "Все още сме в застой от три часа, пътувайки до Белгия. Чакаме влак, блокиран в единствения работещ тунел, да бъде преместен. Други влакове в момента са в същото положение зад нас. Тръгнахме от Лондон в 7 сутринта.“

"Заседнали сме от часове. Имаме 40 души в група за пътуване. Всички влакове са отменени", споделя друг потърпевш.

"Влакът ни се връща обратно към Лондон", споделя трети.

Eurostar chaos after hundreds of passengers trapped in Channel Tunnel for nearly 3 hourshttps://t.co/n3kuJc5Akv pic.twitter.com/yqMBE0ZDcp — The Mirror (@DailyMirror) December 27, 2024

"Поради проблем с въздушното електрозахранване в тунела под Ламанша и последвал повреди на влак Le Shuttle, силно съветваме всички наши пътници да отложат пътуването си за друга дата. Моля, не идвайте на гарата, освен ако вече нямате билет за пътуване. Съжаляваме, че влаковете, които могат да се движат, са обект на сериозни закъснения и отменяния в последния момент", се казва в изявление на Eurostar.

Компанията заяви, че няма яснота кога услугите ще се възобновят и отказа да коментира броя на пътниците, засегнати от прекъсването.