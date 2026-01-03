Тръмп покани премиера на Япония на посещение в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп покани снощи премиера на Япония Санае Такаичи на посещение в САЩ, което вероятно ще се състои през пролетта, съобщи японското външно министерство, цитирано от Франс прес.

В телефонен разговор, продължил 25 минути, Такаичи и Тръмп заявиха волята си за укрепване на сътрудничеството в областта на икономиката и сигурността, посочи в комюнике министерството. Американският президент покани също ръководителката на японското правителство да посети Съединените щати, като двамата лидери се договориха да съгласуват подробностите по осъществяването на тази визита през пролетта.

Такаичи и Тръмп обмениха мнения главно за Индо-тихоокеанския район и потвърдиха тясното сътрудничество между страните си в настоящия международен контекст, допълва комюникето.

Съобщението беше направено, след като Тръмп обяви, че ще пътува до Китай през април, на фона на продължаваща вече два месеца дипломатическа конфронтация между Токио и Пекин. Отношенията между двете най-големи икономики в Азия се обтегнаха, след като японската министър-председателка, избрана през октомври 2025 г., намекна в началото на ноември, че Токио може да се намеси с военни средства в случай на нападение срещу Тайван, който Китай смята за част от своята територия.

В. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че в предишния си телефонен разговор през ноември Тръмп е посъветвал Санае Такаичи да не провокира Китай по въпроса за суверенитета на Тайван. Токио отрече тази информация.

В понеделник и вторник Китай изстреля ракети и разположи десетки изтребители и кораби около Тайван в рамките на мащабни военни маневри, симулирали блокиране на пристанищата на острова.

В сряда Токио заяви, че ученията "(изострят) напрежението" в региона, и отбеляза, че японската страна е изразила безпокойство пред Пекин. Вашингтон, на свой ред, призова китайското правителство да "прекрати военния натиск върху Тайван" и го обвини, че "излишно покачва напрежението" в района, пише БТА.