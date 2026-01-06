IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Израел нанесе удари по обекти в Ливан преди ключова среща по разоръжаването на "Хизбула"

Президентът Жозеф Аун осъди атаките

06.01.2026 | 10:36 ч.
Израелските военновъздушни сили нанесоха удари по обекти в Южен и Източен Ливан и днес сутринта, включително и в третия по големина град в страната, предаде Асошиейтед прес.

Израелските сили са ударили триетажна търговска сграда в южния крайбрежен град Сидон (Сайда) в 01:00 ч. местно (и българско) време. Това се случва дни преди главнокомандващият ливанската армия да докладва на правителството за мисията си по разоръжаването на ислямистката групировка "Хизбула" в граничните райони с Израел.

Ливанският президент Жозеф Аун осъди атаките като противоречащи на международните усилия за деескалация на военните действия и на усилията на Ливан да наложи властта на правителството в райони, контролирани от "Хизбула", както и да разоръжи членове на шиитското движение.

Един човек е настанен в болница, като засега няма данни за загинали при израелските атаки, уточнява АП.

От своя страна, израелските въоръжени сили заявиха, че са взели на прицел складове за оръжия и инфраструктура, принадлежаща на "Хизбула" и радикалната палестинска групировка "Хамас". Израелските сили признаха, че обектите се намират в райони с мирно население, но обвиниха групировките за това, че извършват дейности там.

Това са поредните атаки на израелските сили, които почти всеки ден поддържат военна активност, след подписаното преди повече от година примирие между Израел и "Хизбула", посочва АП. Ливан обеща да разоръжи групировката, но Израел настоява, че това условие не е спазено.

