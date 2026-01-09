Барън Тръмп се опитва да се отърве от словенския си акцент ВИДЕО

Източници, близки до семейството, съобщиха, че Барън Тръмп е "фокусиран" върху опитите си да се отърве от словенския си акцент, за да се впише повече сред американските си връстници.

Според съобщенията, най-малкият син на президента, на 19 години, е вземал уроци по красноречие, за да стане по-уверен, когато говори.

"Барън е много фокусиран върху това как се представя сега", каза източник пред известния журналист Роб Шутър. "Той иска да бъде уверен, когато говори, но го прави тихо, без да привлича внимание."

Стари кадри на Барън на четири години го показват с отличителен словенски акцент, на който той заявява "Харесвам куфара си", докато си играе с майка си Мелания и баща си.

"I like my suitcase!" —Barron Trumppic.twitter.com/XgnJCRKY8h — The Conservative Alternative (@OldeWorldOrder) November 15, 2025

Най-малкият Тръмп е известен с това, че избягва светлината на прожекторите, за разлика от по-големите си братя Доналд-младши и Ерик, но направи няколко публични изяви на различни митинги по време на президентската кампания на баща си миналата година. Въпреки това, той рядко взема микрофона срещу, за да говори, за разлика от братята и сестрите си.

Разкриха какво е казал Барън Тръмп на Байдън по време на инаугурацията на баща си

Barron Trump spoke poised, respectful, and well-mannered. Are such rare moments truly the most precious these days? 🔥👏 pic.twitter.com/b4bWtsQCox — 𝐃𝐚𝐫𝐤 𝐇𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 (@DKH013) January 6, 2026

На Барън се приписва и частична заслуга за това, че е помогнал на Тръмп да осигури гласовете на по-младите мъже, като ги е ангажирал чрез съвременни медийни формати, включително подкасти.

"Той стои далеч от светлината на прожекторите, когато е възможно. Той е много наясно с поверителността си и майка му се грижи това да остане така. Мелания го защитава силно", каза друг източник пред Шутър.

Барън е отгледан предимно от баба си и дядо си и майка си, която е известна с това, че го защитава силно в обществената сфера. Източници казаха пред Шутър, че първата дама иска да даде на сина си "нормален живот - без камери и обществен натиск".

"Тя винаги е била нащрек, грижейки се той да е в безопасност и здраво стъпил на земята", каза източникът. "Това означава напътствия, защита и да му помага да се ориентира в света по свои собствени правила, редом с баба си и дядо си, които са били там от първия ден."

В момента Барън живее в Изпълнителната резиденция в Белия дом и посещава лекции във Вашингтонския кампус на Нюйоркския университет.

Въпреки че е бил описван от други членове на Републиканската партия като "земен" и светски настроен, неговите колеги студенти съобщават, че той най-вече се държи настрана и е донякъде ограничен от членството си в Първото семейство.