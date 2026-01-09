IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

Страните от ЕС одобриха търговското споразумение с Меркосур

Франция, Полша и Ирландия гласуваха „против“, България – „за“

09.01.2026 | 15:08 ч. Обновена: 09.01.2026 | 15:27 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Държавите от ЕС събраха необходимото мнозинство, за да одобрят търговското споразумение между ЕС и пет държави от Южна Америка - Аржентина, Бразилия, Парагвай, Боливия и Уругвай, които са част от търговския съюз Меркосур. Това стана на заседание на посланиците на страните от ЕС в Брюксел, предаде БНТ.

Очаквано, Франция гласува против, както и Полша и Ирландия. Белгия се въздържа. 

България подкрепи споразумението. 

Търговското споразумение между държавите от ЕС и Меркосур се договаряше в продължение на 25 години.

Свързани статии

Миналата година преговарящите се договориха, но някои държави от ЕС като Франция все още са против окончателното подписване на споразумението. 

Фермери от Франция и други европейски държави протестират през последните седмици срещу Меркосур. Мотивите им са, че вносът на селскостопански продукти от Южна Америка ще се отрази негативно на европейското селско стопанство. От ЕК обещаха допълни мерки и средства в защита на европейските фермери.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЕС Меркосур спорузумение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem