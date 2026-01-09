Страните от ЕС одобриха търговското споразумение с Меркосур

Държавите от ЕС събраха необходимото мнозинство, за да одобрят търговското споразумение между ЕС и пет държави от Южна Америка - Аржентина, Бразилия, Парагвай, Боливия и Уругвай, които са част от търговския съюз Меркосур. Това стана на заседание на посланиците на страните от ЕС в Брюксел, предаде БНТ.

Очаквано, Франция гласува против, както и Полша и Ирландия. Белгия се въздържа.

България подкрепи споразумението.

Търговското споразумение между държавите от ЕС и Меркосур се договаряше в продължение на 25 години.

Миналата година преговарящите се договориха, но някои държави от ЕС като Франция все още са против окончателното подписване на споразумението.

Фермери от Франция и други европейски държави протестират през последните седмици срещу Меркосур. Мотивите им са, че вносът на селскостопански продукти от Южна Америка ще се отрази негативно на европейското селско стопанство. От ЕК обещаха допълни мерки и средства в защита на европейските фермери.