22 мъртви делфина са открити за ден край Одеса

На брега на Черно море в района на Националния парк ''Тузловски лимани'' в Одеска област, са открити само за един ден рекорден брой трупове на делфини - 22 индивида, предава Украинска правда.
Загинали се вероятно преди около месец и сега са изхвърлени на брега. За зловещата гледка съобщи във фейсбук ръководителят на научния отдел на парка Иван Руйсев, предава Фокус.
''Тази трагедия със сигурност не е локална. През същия период в края на май - началото на юни, мъртви делфини са регистрирани по румънското и българското крайбрежие на Черно море'', отбелязва ученият.
Той добави, че в Одеския залив са открити и живи, но силно травмирани животни.
''Такива катастрофални мащаби са пряка препратка към черната 2022 година, когато започна най-голямата вълна от трупове на морски бозайници в морето. Основната, ужасна и единствена коренна причина за този ужас е войната. Поради варварската война, която Руската федерация води срещу Украйна, цялата ни околна среда, екосистемата на Черно море, е на ръба на колапса.
Постоянното, смъртоносно военно натоварване - експлозии, изстрелвания на ракети, използването на мощни сонари на военни кораби - унищожава биоразнообразието“, обяснява Руйсев.
Според него, делфините в Черно море са се сблъскали с екологична катастрофа, причинена от няколко фактора - химически и акустични щети.
Животните страдат от хепатит, причинен от токсично гориво, панкреатит и нефрит поради нефтени разливи. Освен това, морските бозайници редовно са дезориентирани и е хванати в капан от замърсената брегова линия поради сонари, експлозии и изстрелвания на ракети по вода.
Също така, през годините на пълномащабна война, количеството хранителни вещества като азот, фосфор и нитрати, постъпващи в екосистемата на Черно море, се е увеличило. Тежки метали, петролни продукти, слънчогледово олио, взривни вещества, химически съединения и фрагменти от боеприпаси, съдържащи гориво, смазочни материали, тежки полимери и други вредни вещества, също попадат в екосистемата.
''Екосистемата на Черно море и нейното биоразнообразие са подложени на мощно антропогенно натоварване през последните години.
Популациите на уникални черноморски китоподобни губят своята жизнеспособност, сила и генетична способност за регенерация всеки ден. Ако светът не спре агресора, Черно море рискува да загуби своите уникални стопани завинаги. Документираме всеки такъв факт като престъпление срещу природата'', заключва Руйсев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.