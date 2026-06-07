22 мъртви делфина са открити за ден край Одеса

На брега на Черно море в района на Националния парк ''Тузловски лимани'' в Одеска област, са открити само за един ден рекорден брой трупове на делфини - 22 индивида, предава Украинска правда.

Загинали се вероятно преди около месец и сега са изхвърлени на брега. За зловещата гледка съобщи във фейсбук ръководителят на научния отдел на парка Иван Руйсев, предава Фокус.

''Тази трагедия със сигурност не е локална. През същия период в края на май - началото на юни, мъртви делфини са регистрирани по румънското и българското крайбрежие на Черно море'', отбелязва ученият.

Той добави, че в Одеския залив са открити и живи, но силно травмирани животни.

''Такива катастрофални мащаби са пряка препратка към черната 2022 година, когато започна най-голямата вълна от трупове на морски бозайници в морето. Основната, ужасна и единствена коренна причина за този ужас е войната. Поради варварската война, която Руската федерация води срещу Украйна, цялата ни околна среда, екосистемата на Черно море, е на ръба на колапса.

Постоянното, смъртоносно военно натоварване - експлозии, изстрелвания на ракети, използването на мощни сонари на военни кораби - унищожава биоразнообразието“, обяснява Руйсев.

Според него, делфините в Черно море са се сблъскали с екологична катастрофа, причинена от няколко фактора - химически и акустични щети.

Животните страдат от хепатит, причинен от токсично гориво, панкреатит и нефрит поради нефтени разливи. Освен това, морските бозайници редовно са дезориентирани и е хванати в капан от замърсената брегова линия поради сонари, експлозии и изстрелвания на ракети по вода.

Също така, през годините на пълномащабна война, количеството хранителни вещества като азот, фосфор и нитрати, постъпващи в екосистемата на Черно море, се е увеличило. Тежки метали, петролни продукти, слънчогледово олио, взривни вещества, химически съединения и фрагменти от боеприпаси, съдържащи гориво, смазочни материали, тежки полимери и други вредни вещества, също попадат в екосистемата.

''Екосистемата на Черно море и нейното биоразнообразие са подложени на мощно антропогенно натоварване през последните години.

​Популациите на уникални черноморски китоподобни губят своята жизнеспособност, сила и генетична способност за регенерация всеки ден. Ако светът не спре агресора, Черно море рискува да загуби своите уникални стопани завинаги. Документираме всеки такъв факт като престъпление срещу природата'', заключва Руйсев.