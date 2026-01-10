IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Силно земетресение край бреговете на Южна Италия

Епицентърът е бил на около 20 км от южния бряг на областта Калабрия

10.01.2026 | 12:42 ч. Обновена: 10.01.2026 | 12:42 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано край бреговете на Южна Италия тази сутрин, предаде ДПА.

Според гражданската защита и пожарната няма данни за жертви и разрушения, нито постъпили сигнали за оказване помощ.

Националният институт по геофизика и вулканология определи епицентъра на около 20 км от южния бряг на областта Калабрия.

Земният трус беше усетен в най-южната точка на Апенинския полуостров и на средиземноморския остров Сицилия, отбелязват местни медии.

Службата за гражданска защита съобщи, че след земетресението е направила огледи на място и е уведомила властите за констатациите си, за да могат после те да вземат последващи мерки, ако е нужно.
(БТА)

земетресение Италия Калабрия
