Десетки хиляди протестират в Минеаполис

Снимки: Reuters 1 / 5 / 5

Десетки хиляди хора маршируваха през Минеаполис в събота, за да осъдят фаталната стрелба по жена от американски имиграционен агент, част от над 1000 митинга, планирани в цялата страна този уикенд срещу кампанията на федералното правителство за депортиране, съобщава Ройтерс.

Масовата явка в Минеаполис, въпреки силния, студен вятър, подчертава как фаталната стрелба по 37-годишната Рене Гуд от служител на имиграционната и митническа служба в сряда е предизвикала отзвук, подхранвайки протести в големите градове и някои малки населени места. Лидерите на Демократическата партия в Минесота и администрацията на президента Доналд Тръмп, републиканец, предложиха коренно различни версии на инцидента.

Водени от екип от местни мексикански танцьори, демонстранти в Минеаполис, чието метрополисно население е 3,8 милиона, маршируваха към жилищната улица,

където Гуд беше простреляна в колата си.

Буйната тълпа, която полицейското управление на Минеаполис оцени на десетки хиляди, скандира името на Гуд и лозунги като „Премахнете ICE“ и „Няма справедливост, няма мир — махнете ICE от улиците ни“.

Властите в Минесота нарекоха стрелбата неоправдана, посочвайки видеозапис от минувачи, който според тях показва как колата на Гуд се обръща от агента, докато той стреля. Министерството на вътрешната сигурност, което ръководи ICE, твърди, че агентът е действал в самозащита, защото Гуд, доброволец в общностна мрежа, която наблюдава и записва операциите на ICE в Минеаполис, се е насочила напред в посока на агента, който след това я е застрелял, след като друг агент се е приближил до страната на водача и ѝ е казал да излезе от колата.

Стрелбата в сряда стана след като около 2000 федерални служители бяха изпратени в района на Минеаполис и Сейнт Пол в това, което DHS нарече най-голямата си операция досега, задълбочавайки разрива между администрацията и лидерите на демократите в щата.