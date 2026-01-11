Израел е в повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран, тъй като властите там се сблъскват с най-големите антиправителствени протести от години, според израелски източници, запознати с въпроса.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заплашвал да се намеси през последните дни и е предупредил иранските управници да не използват сила срещу демонстранти, пише Ройтерс. В събота Тръмп заяви, че САЩ са „готови да помогнат“.

Източниците, пожелали анонимност, които присъстваха на консултациите за сигурност на Израел през уикенда, не уточниха какво на практика означава повишената готовност на Израел. Израел и Иран водиха 12-дневна война през юни, в която САЩ се присъединиха към Израел в нанасянето на въздушни удари.

В телефонен разговор в събота израелският премиер Бенямин Нетаняху и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха възможността за намеса на САЩ в Иран, според израелски източник, присъствал на разговора. Американски служител потвърди, че двамата мъже са разговаряли, но не уточни какви теми са обсъждали.

Израел не е сигнализирал за желание да се намеси в делата на Иран,

тъй като протестите обхванаха страната, като напрежението между двамата заклети врагове е силно заради опасенията на Израел относно ядрените и балистичните ракетни програми на Иран.

В интервю за Economist, публикувано в петък, Нетаняху заяви, че ще има ужасни последици за Иран, ако той атакува Израел. Намеквайки за протестите, той каза:

„За всичко останало, мисля, че трябва да видим какво се случва вътре в Иран.“