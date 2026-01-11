Международното право се прилага за всички, включително за САЩ

Принципите на международното право се прилагат за всички, включително за Съединените щати, заяви германският министър на финансите и вицеканцлер Ларс Клингбайл, позовавайки се на заплахите на президента Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

„Изключително Дания и Гренландия трябва да решат за бъдещето на Гренландия. Териториалният суверенитет и цялост трябва да бъдат уважавани“, каза Клингбайл преди заминаването си за Вашингтон за среща на финансовите министри от Групата на седемте развити икономики.

Военното анексиране на богатия на минерали арктически остров от Дания, дългогодишен съюзник, от страна на САЩ би изпратило ударни вълни през НАТО и би задълбочило разделението между Тръмп и европейските лидери, пише Ройтерс.

„Ние повишаваме сигурността в Арктика заедно като съюзници в НАТО, а не в опозиция един на друг“, каза Клингбайл.

Срещата на Г-7 в понеделник ще се фокусира върху достъпа до критични минерали,

тъй като западните страни се стремят да намалят зависимостта си от Китай, предвид стъпките на Пекин да наложи строг контрол върху износа на редкоземни елементи.

Клингбайл заяви, че Германия има силен интерес от разширяване на международното сътрудничество в тази област, за да се засили сигурността на доставките, да се намалят зависимостите и да се осигурят надеждни икономически рамкови условия.

„Ето защо е важно да се консултираме с нашите международни партньори и – където е възможно – да действаме заедно“, каза той.

Китай доминира във веригата за доставки на критични минерали, като рафинира между 47% и 87% от мед, литий, кобалт, графит и редкоземни елементи, според Международната агенция по енергетика.