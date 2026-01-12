IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Патриарх Вартоломей ще нанесе удар по Сръбската православна църква?

Константинополският патриарх се готви да предостави автокефалия на „Черногорската православна църква“

12.01.2026 | 15:15 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Константинополският патриарх Вартоломей с цел да нанесе удар по Сръбската православна църква възнамерява да предостави автокефалия на непризнатата „Черногорска православна църква“. Това се казва в съобщение на пресбюрото на Службата за външно разузнаване (СВР) на Руската федерация, съобщи ТАСС.

„Агресивните апетити на „константинополския антихрист“ не се ограничават с Украйна и Прибалтика – със своето коварство той постепенно обхваща и земите на Източна Европа. С цел да нанесе удар по „особено непокорната“ Сръбска православна църква той възнамерява да предостави автокефалия на непризнатата „Черногорска православна църква“, се казва в текста на съобщението.

Свързани статии

Службата за външно разузнаване също така обръща внимание на отношението на църковните среди към дейността, осъществявана от Вартоломей, която се оценява като „разкъсваща живото тяло на Църквата“. „По този начин той се уподобява на лъжепророците, за които се говори в Нагорната проповед: „Те идват при вас в овча кожа, а отвътре са хищни вълци… По плодовете им ще ги познаете“, добавиха от Службата за външно разузнаване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

руското разузнаване Вартоломей удар Сръбската православна църква
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem