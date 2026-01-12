Константинополският патриарх Вартоломей с цел да нанесе удар по Сръбската православна църква възнамерява да предостави автокефалия на непризнатата „Черногорска православна църква“. Това се казва в съобщение на пресбюрото на Службата за външно разузнаване (СВР) на Руската федерация, съобщи ТАСС.

„Агресивните апетити на „константинополския антихрист“ не се ограничават с Украйна и Прибалтика – със своето коварство той постепенно обхваща и земите на Източна Европа. С цел да нанесе удар по „особено непокорната“ Сръбска православна църква той възнамерява да предостави автокефалия на непризнатата „Черногорска православна църква“, се казва в текста на съобщението.

Службата за външно разузнаване също така обръща внимание на отношението на църковните среди към дейността, осъществявана от Вартоломей, която се оценява като „разкъсваща живото тяло на Църквата“. „По този начин той се уподобява на лъжепророците, за които се говори в Нагорната проповед: „Те идват при вас в овча кожа, а отвътре са хищни вълци… По плодовете им ще ги познаете“, добавиха от Службата за външно разузнаване.