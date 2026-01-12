Марк Рюте разгледа изтребителите “Рафал“ в Хърватия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е на официално посещение в Хърватия. Заедно с премиера Андрей Пленкович, министъра на отбраната Иван Анушич и висшето военно ръководство той посети военното поделение “Полковник Марко Живкович“.

По време на обиколката Рюте разгледа изтребителите “Рафал“, хеликоптерите “Блек Хоук“, както и безпилотните летателни апарати “Байрактар“, разположени в базата.

В хода на посещението Рюте попита колко обучени пилоти разполага Хърватия, но вместо отговор последва смях от страна на присъстващите. Причината е, че информацията е класифицирана и свързана с националната сигурност, поради което пилотът отказа да отговори пред камерите.

Хърватия разполага с ескадрила от 12 бойни самолета “Рафал“, които са част от 191-ва ескадрила на Хърватските военновъздушни сили. Преди поемането на машините от Франция 12 хърватски пилоти преминаха обучение за управлението им.

Официално е известно единствено, че във Военновъздушните сили на страната служат около 200 пилоти, като в този брой влизат както летците от транспортните ескадрили, така и бойните пилоти.

По-късно днес Рюте и Пленкович ще проведат среща в сградата на хърватското правителство "Бански двори" в Загреб. След това двамата ще дадат съвместна пресконференция.

U sklopu posjeta @SecGenNATO Marka Ruttea Republici Hrvatskoj zajedno s predsjednikom Vlade @AndrejPlenkovic i načelnikom Glavnog stožera general-pukovnikom Tihomirom Kundidom posjetili smo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Tijekom posjeta predstavljene su sposobnosti HRZ-a koje je… pic.twitter.com/UeG0jM8hbz — Ivan Anušić (@ivananusic12) January 12, 2026

Генералният секретар на НАТО ще положи венец пред Паметника на отечеството и ще участва в среща с представители на хърватската отбранителна промишленост в Националната и университетска библиотека в хърватската столица.

Очаква се Рюте да се срещне днес и с хърватския президент Зоран Миланович и с председателя на хърватския парламент Гордан Яндрокович.