Говорител на ЕС: Все още не сме стигнали до разговори с Путин

Надяваме се в даден момент да стигнем до такива преговори

12.01.2026 | 16:50 ч. 5
EPA/БГНЕС

Възобновяването на диалога на европейците с руския президент Владимир Пути все още не е на дневен ред, заяви говорител на ЕС, цитирана от Франс прес. Преди това лидерите на Франция и Италия - Еманюел Макрон и Джорджа Мелони също призоваха за открит диалог с руския президент.

"Все още не сме стигнали дотам", посочи Паула Пиньо, говорител на Европейската комисия. 

Пиньо добави: “Надяваме се, че в даден момент ще се стигне до такива преговори, които най-накрая да постигнат мира в Украйна”. / БТА

