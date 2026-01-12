Говорител на ЕС: Все още не сме стигнали до разговори с Путин

Възобновяването на диалога на европейците с руския президент Владимир Пути все още не е на дневен ред, заяви говорител на ЕС, цитирана от Франс прес. Преди това лидерите на Франция и Италия - Еманюел Макрон и Джорджа Мелони също призоваха за открит диалог с руския президент.

"Все още не сме стигнали дотам", посочи Паула Пиньо, говорител на Европейската комисия.

Пиньо добави: “Надяваме се, че в даден момент ще се стигне до такива преговори, които най-накрая да постигнат мира в Украйна”. / БТА