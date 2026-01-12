IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заради ЕС и Меркосур: Фермери блокираха товарния трафик на летище Остенде

Около 60 трактора са се събрали пред сградата на летището

12.01.2026 | 18:18 ч.
Фермери протестират на белгийското летище Остенде срещу споразумението между ЕС и Меркосур. Акцията е насочена основно към товарния сегмент на аеропорта, като пътническият трафик засега не е засегнат, съобщават местните власти, цитирани от агенция Белга.

Около 60 трактора са се събрали пред сградата на летището. От ръководството на аеропорта уточняват, че пътниците все още могат да стигнат с автомобил до терминала, но предупреждават за възможни закъснения заради затруднено движение в района.

"Никакви камиони не могат да влизат или излизат", заявиха от протестиращия Съюз на фермерите. По думите им храни от държави от Меркосур навлизат през летищата без достатъчен контрол, след което получават белгийски сертификат за произход. "Така потребителите дори не знаят откъде идва храната им. Това споразумение е последната капка", добавиха от съюза.

От Съюза на фермерите подчертават, че не целят да затруднят пътниците. "Пътуващите могат спокойно да продължат пътя си и едва ли ще забележат нещо. Имаме подкрепата на потребителите и действието не е насочено срещу тях", заявиха от организацията.

Протестът се очаква да продължи през целия ден и може да бъде удължен, включително и до 20 януари. / БТА

Меркосур ЕС фермери летище Остенде Франция
